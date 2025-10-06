Ex-jogador da NFL é preso após ser esfaqueado nos EUA. Entenda

O ex-jogador da NFL e atual comentarista da Fox Sports, Mark Sanchez, de 38 anos, foi preso após ser esfaqueado durante uma briga na madrugada de sábado (4/10) em Indianápolis, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia local, o ex-atleta e um homem de 69 anos se envolveram em uma discussão que acabou em violência.

Segundo o Departamento de Polícia Metropolitana de Indianápolis (IMPD), a confusão começou perto da área de carga de um hotel no centro da cidade. Testemunhas contaram que Sanchez parecia embriagado e teria se aproximado do motorista, que reagiu com spray de pimenta e depois o esfaqueou. O idoso também ficou ferido, com um corte no rosto.

Leia também

Mark Sanchez foi levado ao hospital com ferimentos no abdômen e está em condição estável. Ainda no hospital, ele foi preso sob acusações de agressão com lesão corporal, embriaguez em público e entrada não autorizada em veículo. No domingo (5/10), a Promotoria do Condado de Marion elevou o caso para agressão grave com lesão, crime que pode render de um a seis anos de prisão. A fiança foi fixada em US$ 300, e a primeira audiência está marcada para terça-feira (7/10).

O promotor Ryan Mears afirmou em nota que “o caso nunca deveria ter chegado a esse ponto” e destacou que as imagens de câmeras de segurança e os depoimentos serão fundamentais para entender quem iniciou a agressão. A defesa de Sanchez pode alegar legítima defesa.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Mark trabalha atualmente como comentarista esportivo de futebol americano

Brooke Sutton/Getty Images 2 de 3

Mark Sanchez foi jogador da NFL por 9 anos

David Madison/Getty Images 3 de 3

Mark Sanchez iniciou sua carreira nos Jets

Al Bello/Getty Images

O ex-quarterback estava escalado para comentar o jogo entre Las Vegas Raiders e Indianapolis Colts, neste domingo (5/10), mas foi retirado da transmissão. A Fox Sports divulgou nota dizendo que torce pela recuperação de Sanchez e pediu respeito à privacidade dele e de sua família.

Carreira na NFL

Mark Sanchez foi escolhido pelo New York Jets na quinta posição do Draft de 2009, vindo da Universidade do Sul da Califórnia (USC). Logo nas duas primeiras temporadas, levou o time a duas finais da Conferência Americana (AFC) e se tornou um dos principais nomes jovens da liga naquele período.

Depois, defendeu Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Chicago Bears e Washington Commanders, onde encerrou a carreira em 2018. No ano seguinte, anunciou a aposentadoria e passou a trabalhar como comentarista esportivo na televisão americana, principalmente pela Fox Sports.