Ex-jogador Richarlyson celebra reconhecimento no “Dança dos Famosos”: “Orgulho pessoal”

O ex-jogador Richarlyson construiu uma trajetória marcante no futebol brasileiro antes de se tornar comentarista e, agora, vem se destacando no “Dança dos Famosos”. Durante sua participação no “After da Manu”, projeto da cantora Manu Bahtidão, ele conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, e contou como tem sido a experiência de participar do reality de dança do “Domingão com Huck”.

Monique elogiou o desempenho de Richarlyson, que comemorou, citando as repescagens: “Eu costumo dizer que eu e a Nicole, a gente tá vindo de todas as repescagens, mas a gente tá sobrevivendo”, brincou. “Isso é sinal que o público tá gostando da gente”, acredita.

Sobre sua trajetória no programa, ele afirmou que a experiência tem revelado um novo lado seu ao público: “Eu tô muito feliz. Eu costumo dizer que a cada semana pra mim tem sido um motivo de muito orgulho pessoal, por estar conquistando meus espacinhos, assim, né? Eu vi uma reportagem agora falando assim, ‘o Richarlyson é tão discreto nas redes sociais, e ele tem conquistado um público tão fiel, tão fidedigno, que não conhecia esse lado dele’.”

O ex-volante também destacou a amizade entre os participantes do programa. “A gente tá aqui no After da Manu, no meio de semana, numa terça-feira. Eu vim depois do ensaio, porque o meu grupo participa essa semana. […] Isso é o que a gente tem mostrado no Domingão: a gente é competidor, mas somos amigos. Daqui a pouco vai começar a sair todo mundo. Mas eu acho que a amizade vai continuar.”

Ele contou ainda que tem sido gratificante ser reconhecido nas ruas por um novo público, especialmente pelas crianças. “Você falou de uma coisa, que eu tô entrando num nicho que não era meu. Eu tô andando no dia a dia, no shopping, nos bares, e criança de 10, 11 anos [falam]: ‘tio, é o tio do Dança dos Famosos.’ Cara, isso não tem como eu não estar feliz, isso não tem como retribuir esse carinho pra esse público novo. Porque não é mais o Richarlyson só ex-jogador de futebol. Hoje é o Richarlyson dançarino, que entra na sala de muitas pessoas que não conhecia.”

Ao ser questionado por Monique sobre o que cansa mais, uma partida de futebol ou uma coreografia no “Dança dos Famosos”, ele respondeu sem hesitar: “Uma dança no Dança dos Famosos. Cara, o futebol eu sempre vivi disso, né? Então eu tava muito mais preparado. Então é muito mais difícil [o Dança].”