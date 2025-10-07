ex-joia-do-palmeiras-aparece-como-destaque-entre-os-sub-20-da-laliga

Ex-joia do Palmeiras, Vitor Reis está emprestado ao Girona, pelo Manchester City, para a temporada 2025/26. O jogador começa no Campeonato Espanhol como um dos destaques entre os atletas sub-20 da competição.

O defensor de 19 anos é o terceiro jogador de até 20 anos com mais minutos na LaLiga, com 528. O brasileiro está atrás dos titulares do Real Madrid: Huijsen (571 minutos) e Arda Güler (565 minutos).

Ranking de minutos jogados (até 20 anos)

1 – Dean Huijsen (Real Madrid): 571 minutos

2 – Arda Guler (Real Madrid): 565 minutos

3 – Vitor Reis (Girona): 528 minutos

4 – Davinchi (Getafe): 429 minutos

5 – Pau Cubarsí (Barcelona): 429 minutos

Leia também

O Palmeiras vendeu Vitor Reis em janeiro de 2025, por 37 milhões de euros fixos (cerca de R$ 232 milhões na época). Esta foi a maior venda da história de um defensor brasileiro.

O zagueiro fez sete jogos na LaLiga e tem uma média de 90% de passes certos por jogo, além de 1.1 desarmes por jogo, 2.6 bolas recuperadas e 5 cortes por partidas.