16/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Ex-mandatário do Vasco é acusado de fraude nos Estados Unidos; entenda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ex-mandatario-do-vasco-e-acusado-de-fraude-nos-estados-unidos;-entenda

Nesta quinta-feira (16/10), Josh Wander, ex-dono da SAF do Vasco e sócio da empresa 777 Partners, foi denunciado na Justiça dos Estados Unidos por fraude e conspiração. Segundo os promotores americanos, o empresário fraudou credores e investidores.

Leia também

3 imagensJosh Wander ex-mandatário do VascoJosh Wander ex-mandatário do VascoFechar modal.1 de 3

Josh Wander ex-mandatário do Vasco

Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images2 de 3

Josh Wander ex-mandatário do Vasco

Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images3 de 3

Josh Wander ex-mandatário do Vasco

Andreas Gora/picture alliance via Getty Images)

O valor total perdido pelos ‘clientes’ de Josh Wander gira em torno de US$ 500 milhões. O ex-mandatário do Vasco é acusado de fraude eletrônica, conspiração e fraude com valores mobiliários.

Anteriormente, em maio de 2024, ele já havia sido acusado de um esquema de fraude.

No esquema feito por Josh Wander, ele conseguia financiamentos para operações da empresa e prometia milhões em ativos como garantia aos financiadores.

Porém, o empresário sabia que a 777 Partners não possuía nenhuma forma de garantia. Ele deverá ser julgado nos próximos dias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost