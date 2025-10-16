Ex-mandatário do Vasco é acusado de fraude nos Estados Unidos; entenda

Nesta quinta-feira (16/10), Josh Wander, ex-dono da SAF do Vasco e sócio da empresa 777 Partners, foi denunciado na Justiça dos Estados Unidos por fraude e conspiração. Segundo os promotores americanos, o empresário fraudou credores e investidores.

O valor total perdido pelos ‘clientes’ de Josh Wander gira em torno de US$ 500 milhões. O ex-mandatário do Vasco é acusado de fraude eletrônica, conspiração e fraude com valores mobiliários.

Anteriormente, em maio de 2024, ele já havia sido acusado de um esquema de fraude.

No esquema feito por Josh Wander, ele conseguia financiamentos para operações da empresa e prometia milhões em ativos como garantia aos financiadores.

Porém, o empresário sabia que a 777 Partners não possuía nenhuma forma de garantia. Ele deverá ser julgado nos próximos dias.