17/10/2025
Ex-maquiador de Michelle é autorizado por Moraes a visitar Bolsonaro para festa

Escrito por Portal Leo Dias
O ex-maquiador da ex-primeira-dama Agustin Fernandez Tabeira foi autorizado nesta sexta-feira (17/10) a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde agosto. A visita acontecerá no aniversário da filha de Bolsonaro, Laura, neste sábado (18/10).

“Desde 2019, sempre que viajo a Brasília, me hospedo na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, deslocando-me à capital exclusivamente para estar com ele e sua família aos finais de semana, em períodos de lazer familiar: aniversários, Natal e Ano Novo, datas comemorativas em geral e, principalmente, em momentos de fragilidade física e/ou emocional. Todos os meus aniversários desde que nos conhecemos foram comemorados na residência oficial de Bolsonaro”, disse Agustin, com exclusividade, ao portal LeoDias.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram@agustinofficial
Agustin Fernandez e Michelle BolsonaroReprodução: Instagram@agustinofficial
Reprodução: Instagram@joicehasselmannoficial, @agustinofficial
Agustin Fernandez rebate acusações de Joice Hasselmann.Reprodução: Instagram@joicehasselmannoficial, @agustinofficial
Divulgação
Agustin Fernandez e Ana Carolina Oliveira.Divulgação

“Não possuo amigos além do próprio círculo de amizades da família Bolsonaro, nem qualquer relação profissional em Brasília. Minha presença na cidade é motivada unicamente pelo vínculo afetivo e familiar que construímos ao longo dos anos”.

O atual influenciador ainda afirmou que seu vínculo com a família Bolsonaro é “genuinamente familiar, embora não biológico, baseado em anos de convivência, cuidado, solidariedade e afeto recíproco”.

“É importante recordar que o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, reconheceu a existência e a validade jurídica das relações familiares socioafetivas, afirmando que o afeto, a convivência e a assistência mútua são elementos que configuram o núcleo familiar, independentemente de consanguinidade”, prosseguiu.

“Diante disso, manifesto meu respeito integral à decisão judicial, mas considero legítimo reafirmar que meu vínculo com a família Bolsonaro se enquadra plenamente no conceito de família socioafetiva, amplamente reconhecido, valorizado e protegido pelo Supremo Tribunal Federal”, concluiu.

