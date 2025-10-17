Ex-maquiador de Michelle é autorizado por Moraes a visitar Bolsonaro para festa

O ex-maquiador da ex-primeira-dama Agustin Fernandez Tabeira foi autorizado nesta sexta-feira (17/10) a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde agosto. A visita acontecerá no aniversário da filha de Bolsonaro, Laura, neste sábado (18/10).

“Desde 2019, sempre que viajo a Brasília, me hospedo na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, deslocando-me à capital exclusivamente para estar com ele e sua família aos finais de semana, em períodos de lazer familiar: aniversários, Natal e Ano Novo, datas comemorativas em geral e, principalmente, em momentos de fragilidade física e/ou emocional. Todos os meus aniversários desde que nos conhecemos foram comemorados na residência oficial de Bolsonaro”, disse Agustin, com exclusividade, ao portal LeoDias.

“Não possuo amigos além do próprio círculo de amizades da família Bolsonaro, nem qualquer relação profissional em Brasília. Minha presença na cidade é motivada unicamente pelo vínculo afetivo e familiar que construímos ao longo dos anos”.

O atual influenciador ainda afirmou que seu vínculo com a família Bolsonaro é “genuinamente familiar, embora não biológico, baseado em anos de convivência, cuidado, solidariedade e afeto recíproco”.

“É importante recordar que o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, reconheceu a existência e a validade jurídica das relações familiares socioafetivas, afirmando que o afeto, a convivência e a assistência mútua são elementos que configuram o núcleo familiar, independentemente de consanguinidade”, prosseguiu.

“Diante disso, manifesto meu respeito integral à decisão judicial, mas considero legítimo reafirmar que meu vínculo com a família Bolsonaro se enquadra plenamente no conceito de família socioafetiva, amplamente reconhecido, valorizado e protegido pelo Supremo Tribunal Federal”, concluiu.