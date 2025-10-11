11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Ex-marido agride mulher com canivete e é espancado por moradores em Rio Branco

O agressor foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para receber atendimento médico e será encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A jovem Lenilda Amarin Gomes, de 25 anos, foi ferida pelo ex-marido Diemerson de Oliveira Lima, de 30 anos, na noite de sexta-feira (10), no bairro Boa União, em Rio Branco. Segundo informações, o homem chegou embriagado à residência da vítima, localizada na Rua Dezenove de Outubro, e iniciou uma discussão motivada por ciúmes.

O homem foi encaminhado para o hospital e após isso para a DEAM/Foto: Reprodução

Durante o conflito, Diemerson atacou Lenilda com um canivete, atingindo a orelha e a cabeça, além de causar escoriações pelo corpo. Após a agressão, o homem tentou fugir, mas foi alcançado por moradores da região, que reagiram e o feriram com ripas e um terçado, provocando cortes na cabeça e no braço. Mesmo machucado, ele conseguiu correr até uma igreja evangélica na Avenida Sobral, no bairro Airton Senna, onde pediu ajuda.

A Polícia Militar foi acionada e controlou a situação. O agressor foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para receber atendimento médico e, após ser medicado, será encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde responderá pelos crimes. Lenilda foi socorrida e levada à UPA Franco Silva, na Baixada da Sobral, onde recebeu atendimento e não corre risco de morte.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost