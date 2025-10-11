Ex-marido agride mulher com canivete e é espancado por moradores em Rio Branco

A jovem Lenilda Amarin Gomes, de 25 anos, foi ferida pelo ex-marido Diemerson de Oliveira Lima, de 30 anos, na noite de sexta-feira (10), no bairro Boa União, em Rio Branco. Segundo informações, o homem chegou embriagado à residência da vítima, localizada na Rua Dezenove de Outubro, e iniciou uma discussão motivada por ciúmes.

Durante o conflito, Diemerson atacou Lenilda com um canivete, atingindo a orelha e a cabeça, além de causar escoriações pelo corpo. Após a agressão, o homem tentou fugir, mas foi alcançado por moradores da região, que reagiram e o feriram com ripas e um terçado, provocando cortes na cabeça e no braço. Mesmo machucado, ele conseguiu correr até uma igreja evangélica na Avenida Sobral, no bairro Airton Senna, onde pediu ajuda.

A Polícia Militar foi acionada e controlou a situação. O agressor foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para receber atendimento médico e, após ser medicado, será encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde responderá pelos crimes. Lenilda foi socorrida e levada à UPA Franco Silva, na Baixada da Sobral, onde recebeu atendimento e não corre risco de morte.