Ex-marido detalha luta da cantora Vanessa Rios contra câncer raro

Luciano Rios, músico e ex-marido da cantora Vanessa Rios, falou sobre a força e determinação da artista nos últimos anos de vida. Segundo ele, a ex-vocalista da banda Capim com Mel continuou se apresentando por cerca de dois anos, mesmo após descobrir o câncer no pulmão que causou sua morte no último sábado (25/10), aos 42 anos.

“Ela conseguia ainda cantar bem, se apresentar bem, se cuidava. Infelizmente, ela parou porque não teve jeito mesmo. Chegou num ponto que ela não conseguiu mais. Mas, até onde ela conseguiu, ela foi até o fim, lutando para poder cumprir os compromissos dela. E fazer o que ela amava, que era cantar”, contou Luciano em entrevista ao portal G1.

Vanessa estava internada no Hospital Santa Joana, no Recife, e enfrentava a doença desde 2023. Segundo o ex-marido, o diagnóstico foi de um tipo raro e agressivo de sarcoma com metástase pulmonar. “A doença de Vanessa é um câncer raro, do tipo sarcoma, com metástase pulmonar. E aí ela vinha lutando contra essa doença que é terrível. Esse câncer dela era muito agressivo”, explicou.

5 imagens

A banda Capim com Mel se despediu de Vanessa Rios

Vanessa Rios foi vocalista das bandas Capim Com Mel, Forró do Muído e Kitara

Vanessa Rios foi vocalista das bandas Capim Com Mel, Forró do Muído e Kitara

Instagram/Reprodução 3 de 5

Vanessa Rios estava internada e lutava contra um câncer de pulmão

Instagram/Reprodução 4 de 5

Vanessa Rios é clicada durante uma de suas apresentações

Instagram/Reprodução 5 de 5

Quem era Vanessa Rios, cantora de forró que morreu aos 42 anos

Instagram/Reprodução

Antes disso, a artista já havia superado outro câncer. Há mais de seis anos, ela foi diagnosticada com um sarcoma na perna e chegou a anunciar a cura em 2019.

O velório da cantora está marcado para as 16h desta segunda-feira (27/10), no Cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, e será aberto ao público.