Ex-militar de 74 anos finge a própria morte para ver quem iria ao seu enterro na Índia

Militar reformado da Força Aérea Indiana, Mohan Lal, de 74 anos, encenou a própria morte para descobrir quantas pessoas iriam ao seu enterro. Viúvo há 14 anos e pai de três filhos, ele organizou o que chamou de um “experimento social elaborado”, fingindo ter morrido na vila de Konchi, em Gaya, na Índia.

Deitado imóvel em um caixão coberto por uma mortalha, Mohan Lal foi levado até um crematório para observar o nível de atenção que receberia. Tudo seguiu o roteiro tradicional: orações, cânticos religiosos e procissão. O plano deu certo: centenas de parentes e amigos, acreditando que ele havia morrido, foram à vila para prestar as últimas homenagens.

No entanto, quando o cortejo se aproximava do crematório, o indiano surpreendeu a todos ao se levantar e anunciar que estava vivo. “Após a morte, as pessoas carregam o esquife, um suporte para o caixão, mas eu queria testemunhar pessoalmente o quanto de respeito e carinho as pessoas me demonstrariam”, explicou o idoso, segundo o Daily Mirror.

Depois da revelação, os enlutados queimaram uma efígie simbólica, e um banquete comunitário foi organizado para toda a vila. Mohan Lal já havia doado um crematório à comunidade, o que permitiu que os moradores prosseguissem com os ritos fúnebres hindus normalmente.

Um caso semelhante chamou atenção em junho de 2023, quando o tiktoker belga David Baerten também simulou a própria morte para testar o afeto da família. A filha dele anunciou o “falecimento” nas redes sociais, e amigos e parentes compareceram a um funeral encenado perto de Liège, na Bélgica.

Baerten, então, chegou de helicóptero, surpreendendo a todos. A pegadinha, compartilhada no TikTok, gerou intenso debate sobre o impacto emocional de iniciativas do tipo.