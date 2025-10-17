Ex-ministra Damares Alves vem ao Acre a convite de Marcio Bittar e discursa para pastores

A senadora e ex-ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, cumpre agenda no Acre nesta sexta-feira (17), a convite do senador Márcio Bittar.
Pela manhã, Damares se reuniu com pastores e lideranças evangélicas na parte externa do gabinete do senador em Rio Branco. Além disso, concedeu uma coletiva à imprensa.
A senadora foi recebida por Bittar e sua esposa, Thaís Bittar, e discursou para os pastores. Na ocasião, a ex-ministra disse que “o Brasil precisa de Jesus, inclusive na política”.
“Precisamos aqui resgatar o Brasil para o Senhor Jesus. Sempre profetizamos que o Brasil é um celeiro de profetas e pregadores, mas Faraó está tomando esse país. O que está acontecendo em Brasília, por exemplo, é uma questão espiritual que precisamos combater. Precisamos de mais cristãos na política”, afirmou a senadora.
À noite, a pastora participa de um encontro voltado à comunidade cristã do Acre, intitulado “O Cristão e a Política”. A agenda será às 19h, na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana.