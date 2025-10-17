17/10/2025
Universo POP
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”

Ex-ministra Damares Alves vem ao Acre a convite de Marcio Bittar e discursa para pastores

A senadora foi recebida por Bittar e sua esposa, Thaís Bittar, e discursou para os pastores

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A senadora e ex-ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, cumpre agenda no Acre nesta sexta-feira (17), a convite do senador Márcio Bittar.

Ex-ministra durante agenda no Acre/Foto: ContilNet

Pela manhã, Damares se reuniu com pastores e lideranças evangélicas na parte externa do gabinete do senador em Rio Branco. Além disso, concedeu uma coletiva à imprensa.

A senadora foi recebida por Bittar e sua esposa, Thaís Bittar, e discursou para os pastores. Na ocasião, a ex-ministra disse que “o Brasil precisa de Jesus, inclusive na política”.

Senadora veio ao estado à convite de Bittar/Foto: ContilNet

“Precisamos aqui resgatar o Brasil para o Senhor Jesus. Sempre profetizamos que o Brasil é um celeiro de profetas e pregadores, mas Faraó está tomando esse país. O que está acontecendo em Brasília, por exemplo, é uma questão espiritual que precisamos combater. Precisamos de mais cristãos na política”, afirmou a senadora.

À noite, a pastora participa de um encontro voltado à comunidade cristã do Acre, intitulado “O Cristão e a Política”. A agenda será às 19h, na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost