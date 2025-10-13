Ex-mulher dá detalhes das supostas agressões cometidas por Dennis DJ

A empresária Bárbara Falcão, ex-esposa do produtor musical Dennis DJ, abriu o jogo sobre os episódios de violência que diz ter sofrido durante o relacionamento com o artista. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, exibido nesse domingo (12/10), ela relatou momentos que descreve como traumáticos e afirmou que as agressões começaram em 2009, cerca de um ano após o início do namoro. O produtor nega todas as acusações.

“Ele entrou na minha vida de forma absolutamente carinhosa. Porém, o ciclo do abuso oscila: ao mesmo tempo que você vive o pior dos cenários, você depois é exaltada da melhor maneira, você recebe uma grande surpresa, um presente, um carinho, você faz uma viagem de casal”, declarou Bárbara, ao explicar como se sentia presa à relação.

A empresária também descreveu situações em que, segundo ela, ficava trancada no quarto durante episódios de violência. “Tivemos também outros episódios de agressão, só que aí já foram mais graves, já foram dentro de casa, com a porta do quarto trancada. É algo que me engatilhava muito. Ele tinha essa mania de trancar a porta do quarto e tirar a chave”, contou.

Ela afirma que, na época, tentou se defender “na medida do possível”, mas não denunciou antes por acreditar que ainda poderia mudar a situação. “Fui burra. Deveria ter entendido que ali não era meu lugar de mulher. Ele é um homem que usa uma perfeita máscara social, uma pessoa capaz de manipular, de mentir, de omitir e judicialmente isso será comprovado.”

Bárbara Falcão e Dennis DJ

Dennis DJ e Bárbara Falcão

Bárbara Falcão

Bárbara Falcão

Além de agressões físicas, Bárbara também acusa o ex-marido de violência psicológica, sexual e patrimonial. Segundo ela, o acordo feito em 2022 a deixou sem acesso a direitos básicos. “Eu não tive acesso ao que era meu de direito, tive acesso ao que eles quiseram me mostrar.”

Os dois travam uma disputa judicial pela guarda do filho, Dennis, de 6 anos. Desde abril, o artista tem a guarda da criança, e Bárbara só pode visitá-lo mediante autorização. A empresária afirma que o menino tem sofrido com a distância.

“Meu filho deve estar sofrendo muito, mas não sei nem dizer como meu filho está agora. A última visita assistida foi neste final de semana, e ele não está bem. Ele pergunta quando vou voltar para casa, e eu não tenho resposta, não sei o que dizer. Eu quero a vida do meu filho de volta, a vida que ele merece ter, do lado da mãe. Não há como expressar a dor, o vazio que eu sinto diariamente. Ele sabe que eu vou até o fim. Não vou abrir mão do meu filho”, completou.