Ex-mulher de Dennis DJ acusa o artista de agressões e relata afastamento do filho

A cantora Bárbara Falcão, ex-esposa do produtor Dennis DJ, usou as redes sociais para denunciar o ex-marido por supostas agressões físicas, psicológicas, sexuais e patrimoniais. Ela também afirmou estar impedida de conviver com o filho do casal, Dennis, de 6 anos. O músico detém a guarda provisória da criança desde abril de 2025.

Em nota publicadas nas redes sociais, Bárbara criticou a decisão judicial que restringe seu contato com o menino. “A guarda do menor, a qual absolutamente não encontra-se ainda decidida, já que o juízo central de tal decisão é o do juízo de família da Barra da Tijuca e não o da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente, o qual não possui competência para tal decisão, apenas restringindo o contato desumano entre mãe e filho sem quaisquer argumentos plausíveis, já que se basearam em inúmeras mentiras”, declarou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Dennis e Bárbara Falcão brigam pela guarda do filho / Reprodução Dennis DJ e Bárbara Falcão brigam pela guarda do filho / Reprodução Bárbara Falcão e Dennis DJ Foto: Reproduçao/Instagram Voltar

Próximo

A artista afirmou ainda que não há provas que justifiquem seu afastamento da criança. “Enquanto isso, a mãe sofre com o afastamento de sua prole e vice versa. […] Até o presente momento, a 6ª Câmara Criminal não conseguiu comprovar a continuidade do perigo para afastamento entre mãe e filho, o que fora ratificado com o cumprimento do mandado onde ficou registrado que nada de ilícito fora encontrado”, acrescentou.

Na quarta-feira (8/10), a residência de Bárbara, no Rio de Janeiro, foi alvo de uma operação da Polícia Civil. Segundo ela, a denúncia teria sido feita por Dennis DJ. Agentes realizaram uma vistoria em busca de drogas e armas, mas nada foi localizado.

Por meio de sua defesa, o artista nega as acusações. A advogada Alexandra Ullmann declarou que “todas as provas existentes constam nos processos em andamento que correm em segredo de justiça, como declarações, vídeos e fotos. E com base nisto as decisões da justiça foram tomadas”.

Bárbara, por sua vez, sustenta que é vítima do ex-marido. “Bárbara é vítima de Dennis, o que se comprova com a medida protetiva deferida por prazo indeterminado, haja vista as comprovações de abusos e perigo que Dennis a proporciona. Ela teme a proteção de seu filho ao lado de uma pessoa tão agressiva”, diz trecho da nota divulgada por sua equipe.

A cantora explicou que decidiu tornar o caso público por estar sem contato com o filho. “Eu não posso nem mesmo falar com o meu filho, não posso vê-lo. Eu estou vivendo o deserto da minha maternidade”, desabafou.

Ela também reforçou sua disposição em continuar lutando pela guarda. “Uma criança não é uma moeda de troca, não é um fantoche. Merece respeito, merece cuidado, merece acolhimento, merece mãe. O filho tem uma mãe, que vai lutar por ele até o fim”, declarou.

De acordo com a equipe jurídica de Bárbara, a decisão que mantém o menino com o pai é temporária e ainda está sendo revisada.

O casamento entre Bárbara Falcão e Dennis DJ durou 13 anos e chegou ao fim em 2021. Desde então, o ex-casal enfrenta uma disputa judicial pela guarda do filho.