Ex-namorada de jogadora da Seleção Brasileira morre em acidente de carro em SP

A influenciadora Rafaela Del Bianchi morreu na madrugada desta sexta-feira (3/10), em um acidente de trânsito na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, interior de São Paulo. O carro em que a jovem de 27 anos estava capotou e ficou completamente destruído. A criadora de conteúdo foi ex-namorada da jogadora de futebol Kerolin, que atua pelo Manchester City e pela Seleção Brasileira.
Segundo Luiz Bacci, o corpo de bombeiro informou que Rafaela não usava cinto de segurança no momento do acidente e acabou sendo arremessada para fora do carro. A morte foi confirmada ainda no local.
Uma outra passageira do automóvel, que acompanhava a influenciadora, estava com o cinto de segurança afivelado e foi levada para o Hospital Mário Gatti com apenas ferimentos leves.
Ainda conforme o jornalista, a jogadora Kerolin, foi uma das primeiras pessoas a chegar no local do acidente, e precisou ser amparada por amigos e familiares. Segundo uma prima da influenciadora, as duas teriam passado parte da noite em uma casa noturna em Campinas.