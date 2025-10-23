Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.

As polêmicas envolvendo o jogador Vini Jr. continuam repercutindo nas redes sociais. Durante uma live no TikTok, o influenciador Gato Preto revelou que sua ex-namorada, Bia Miranda — neta de Gretchen e mãe de sua filha — teria trocado mensagens picantes com o atleta do Real Madrid.

A conversa teria ocorrido no dia do aniversário de Vini Jr., durante uma festa em que também esteve presente a atual ficante do jogador. Segundo Gato Preto, Bia fazia questão de mostrar as interações com o atleta.

“Com todo respeito, hein, pretão. Bilionário, bonito, mandando foto dos bagulho [órgão sexual] e [falando] ‘será que eu aguento com você?’”, disse o influenciador ao vivo, em tom de crítica.

Ainda durante a transmissão, ele mandou um recado direto para o jogador:

“Papo de putão, bilionário, deixa as minas te cobiçarem, caralho.”

Apesar das revelações, Gato Preto não confirmou se Bia e Vini chegaram a se encontrar pessoalmente. “Se pegou ou não pegou, ninguém sabe, mas é o ego dela. Mostrar: ‘ai, olha quem tá me chamando’”, afirmou.

Quando questionado sobre uma possível reconciliação com Bia Miranda, ele foi enfático:

“Ela é mãe da minha filha, apenas isso. Acabou.”

Fonte: Live de Gato Preto com Fabi Barbosa / TikTok / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet