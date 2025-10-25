Ex-namorado de Iza, Yuri Lima compartilha vídeo com a filha e desabafa: “Serei melhor”

Yuri Lima atualizou suas redes sociais, nesta sexta-feira (24/10), com um vídeo de seu treino diário. Desta vez, ele teve uma companheira na atividade física: a filha Nala, fruto do relacionamento com a cantora Iza. O ex-jogador de futebol e a artista anunciaram a separação no início de outubro, após algumas polêmicas.

“A minha inspiração diária, de onde eu venho tirando força e esperança. Eu já quero mudar o mundo inteiro pra você minha filha e vou começar por mim, serei melhor em todas as áreas dessa vida. E obrigado pela companhia no treino de hoje, papai te ama muito! E vai valer a pena”, disse o ex-atleta do Mirassol.

Recém separado da cantora, o jogador passou a compartilhar nas redes sociais bastidores de sua rotina. Desde então, diários de treino e registros com a filha, que completou um ano de vida no último dia 13, se tornaram mais recorrentes. O término foi confirmado pela assessoria da cantora: “A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”, diz a nota enviada à imprensa.