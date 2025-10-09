Ex-noivo de Demi Lovato é preso por violência doméstica, diz site

09/10/2025
O ator Max Ehrich, ex-noivo de Demi Lovato, foi preso por violência doméstica, nesta terça-feira (7/10), na Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com o site norte-americano TMZ, a vítima das agressões foi um familiar dele, de 65 anos.

Ainda segundo o veículo, fontes na polícia informaram que o artista, de 34 anos, pagou fiança de mil dólares (cerca de R$ 5.3 mil na cotação atual) e foi libertado da prisão nesta quarta-feira (8/10).

Max Ehrich em foto recente ao lado da mãe.
O ator chegou a compartilhar um nude explícito no Instagram, que foi removido pela plataforma.
Max e Demi Lovato tiveram um noivado relâmpago em 2020, pouco após o início do namoro.
Demi Lovato publica prévia de nova era
Novo álbum de Demi Lovato, "It's Not That Deep", será lançado em outubro

A prisão de Ehrich aconteceu horas depois de movimentações suspeitas em suas redes sociais. Ele compartilhou frases e capturas de tela aparentemente sem sentido claro: “Meu coração está quebrado”, “Sou um pouco selvagem, mas estou SOLTEIRO” e “Jesus é rei” foram algumas das frases publicadas.

O ator chegou a pedir que seguidores enviassem dinheiro a sua mãe, Rhonda, e expôs o número de telefone dela. Em outra publicação, ele postou o print de uma chamada de vídeo com uma designer de joias de Miami. Nos comentários da publicação, a própria externou sua preocupação: “Estou bem ciente e estava tentando ajudar. Não sei porque isto foi publicado”.

Outros comentários apontaram supostas agressões do ex-noivo de Demi contra a mãe: “Se souber onde ele mora, deveria considerar chamar a polícia. Ele agrediu a mãe no Instagram ao vivo e centenas de nós viram”, disse um internauta. Outro perfil confirmou: “Posso confirmar que também vi isso. Detesto que isso esteja ficando pessoal, mas é uma questão de segurança para a mãe dele agora”.

Max Ehrich e Demi Lovato começaram a namorar no início de 2020. Em julho, eles anunciaram o noivado, mas a relação chegou ao fim em setembro. Ele é conhecido por papéis na novela “The Young and the Restless” (2012-2015) e em séries como “High School Musical 3: Ano da Formatura” (2008), “Under the Dome – Prisão Invisível” (2014) e “O Caminho” (2016).

