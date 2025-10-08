Ex-participante de reality sofre condenação por crimes contra assessora

08/10/2025
A Justiça de São Paulo condenou Ana Paula Oliveira, ex-participante do reality show A Grande Conquista, pelo crime de injúria cometido contra sua ex-assessora de imprensa, Roberta Nuñez, em decisão datada de 23 de setembro deste ano.

Anteriormente, Ana Paula já havia sido condenada pelo crime de ameaça, em sentença proferida em 9 de junho do mesmo ano.

Entenda o caso

Os episódios tiveram origem em situações em que Roberta, enquanto trabalhava como assessora da acusada, foi alvo de injúrias e ameaças por parte de Ana Paula Oliveira. A coluna Fábia Oliveira teve acesso à decisão judicial, que detalhou a condenação pelos crimes de ameaça e injúria.

Segundo a advogada de Roberta, Dra. Ana Carolina Ferreira Andreucci Bernicchi, na decisão relativa ao crime de ameaça, ficou reconhecido que os elementos probatórios eram suficientes para confirmar a consumação do delito, evidenciando a potencialidade das palavras da acusada de causar temor à vítima.

Ana Paula Oliveira

Ana Paula Oliveira

Ana Paula Oliveira

Ana Paula Oliveira

Ana Paula Oliveira

No que diz respeito à injúria, o juiz considerou que também havia provas suficientes para a configuração do crime. Foi destacado que existia o animus, ou seja, a vontade livre e consciente de ofender.

O magistrado salientou que não se tratava de uma mera narrativa intensa ou emocional de fatos, mas de uma intenção deliberada de prejudicar a imagem da querelante.

