06/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Ex persegue, agride e esfaqueia mulher até a morte após vaquejada

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ex-persegue,-agride-e-esfaqueia-mulher-ate-a-morte-apos-vaquejada

Uma mulher foi perseguida, agredida e morta a facadas pelo ex-companheiro durante um evento de vaquejada na zona rural da comunidade de Pedrinhas, no oeste do Rio Grande do Norte. Após o feminicídio, o assassino fugiu.

O crime foi cometido na noite de sábado (4/10). Segundo testemunhas, Patrícia Poliana Lopes (foto em destaque), de 39 anos, estava separada do agressor havia cerca de dois anos.

Inconformado com o fim do relacionamento, ele costumava persegui-la e ameaçá-la.

Leia também

De acordo com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o ex abordou Patrícia após ela deixar a vaquejada e a perseguiu de carro até Pedrinhas. A vítima tentou pedir ajuda em um espetinho, mas foi alcançada, puxada pelos cabelos e esfaqueada várias vezes.

Patrícia morreu na calçada do estabelecimento antes da chegada do socorro. O caso é investigado pela Polícia Civil de Ipanguaçu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost