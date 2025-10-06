Ex persegue, agride e esfaqueia mulher até a morte após vaquejada

Uma mulher foi perseguida, agredida e morta a facadas pelo ex-companheiro durante um evento de vaquejada na zona rural da comunidade de Pedrinhas, no oeste do Rio Grande do Norte. Após o feminicídio, o assassino fugiu.

O crime foi cometido na noite de sábado (4/10). Segundo testemunhas, Patrícia Poliana Lopes (foto em destaque), de 39 anos, estava separada do agressor havia cerca de dois anos.

Inconformado com o fim do relacionamento, ele costumava persegui-la e ameaçá-la.

De acordo com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o ex abordou Patrícia após ela deixar a vaquejada e a perseguiu de carro até Pedrinhas. A vítima tentou pedir ajuda em um espetinho, mas foi alcançada, puxada pelos cabelos e esfaqueada várias vezes.

Patrícia morreu na calçada do estabelecimento antes da chegada do socorro. O caso é investigado pela Polícia Civil de Ipanguaçu.