Ex-PM foi alvo de operação após família de presidente da CLDF denunciar perseguição

Expulso da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Carlos Victor Fernandes Vitório, conhecido como “Cabo Vitório”, foi alvo da Operação Victus, nesta sexta-feira (17/10), por perseguição e crime contra a honra da família do presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Wellington Luiz (MDB).

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu mandados de busca e apreensão contra Cabo Vitório. A Justiça também determinou ao ex-PM uso de tornozeleira e o proibiu de se aproximar da vítima, em raio de 500 metros.

As medidas cautelares foram autorizadas em processo iniciado com a denúncia da família de Wellington Luiz. À coluna, o presidente da CLDF disse que Cabo Vitório foi até a casa onde ele reside com a esposa, Kilze Beatriz, e fez imagens do portão, além de levantar um drone para captar informações da residência, o que assustou a família.

Presidente da CLDF, Wellington Luiz

Deputado distrital Wellington Luiz (MDB), presidente da Câmara Legislativa

“A gente acabou tomando providencias em razão dos riscos aos quais ele estava submetendo a nossa família”, afirmou à coluna.

A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) informou que “os ataques tiveram início com a exposição de dados pessoais e profissionais da vítima, evoluindo para a investigação de sua vida familiar e culminando em ações presenciais, incluindo incursão à residência da vítima e captação não autorizada de imagens do interior do imóvel por meio de drone”.

“O suspeito chegou a divulgar o endereço residencial completo da vítima, acompanhado de imagens detalhadas da propriedade”, informou a DRCC.

Segundo as investigações, Cabo Vitório tem “extenso histórico criminal, com dezenas de ocorrências relacionadas a crimes contra a honra, evidenciando padrão sistemático de condutas criminosas direcionadas principalmente a autoridades e figuras políticas”.

Cabo Vitório se apresenta como jornalista e blogueiro e mantém atividade intensa nas redes sociais, com aproximadamente 50 mil seguidores.

A reportagem tenta contato com o ex-PM. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações.

