Ex-PM influenciador é apontado como líder de esquema ilegal de rifas

O influenciador Kleverton Pinheiro de Oliveira, de 40 anos, conhecido como Kel Ferreti, é investigado por chefiar um esquema milionário de rifas manipuladas em Maceió (AL). O golpe teria movimentado R$ 33,7 milhões.

Expulso da Polícia Militar em 2023 por gravar e divulgar o próprio voto, Kel também foi condenado por estupro contra uma das vítimas dos sorteios fraudulentos. Atualmente cumpre pena em regime semiaberto e usa tornozeleira eletrônica.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Kel Ferreti

Reprodução/Instagram @kel.ferretti 2 de 3

Kel Ferreti

Reprodução/Instagram @kel.ferretti 3 de 3

Kel Ferreti

Reprodução/Instagram @kel.ferretti

O investigado acumula 23 mil seguidores no Instagram, onde exibe viagens e uma vida de luxo. Além das rifas, também vendia cursos não regulamentados, ensinando supostos métodos para lucrar em jogos on-line. As informações foram reveladas neste domingo (5/10) pelo Fantástico.

Leia também

Segundo o Ministério Público, a quadrilha divulgava rifas com prêmios de dezenas de milhares de reais. Porém, os bilhetes vencedores eram previamente reservados, fazendo com que os compradores nunca tivessem chance real de ganhar. A prática rendia milhões a cada ação.

O esquema também contava com apoio de outros influenciadores. Laís Oliveira, que soma cinco milhões de seguidores, e o marido, Eduardo Veloso, recebiam valores altos para divulgar os sorteios. O casal chegou a ser preso em Fortaleza em dezembro do ano passado, mas foi solto dias depois. A defesa alegou que eles apenas faziam publicidade do negócio.

No mesmo mês, Kel Ferreti foi preso em seu apartamento em Maceió. Durante a operação, agentes apreenderam joias, celulares e cerca de R$ 20 mil em espécie. Já na prisão, ele foi sentenciado a dez anos de reclusão por estupro, pena que foi reduzida para oito anos em agosto deste ano.