Ex-policial condenado por tentar matar o irmão a tiros é preso no Rio

Um ex-policial militar (PM) acusado de tentar matar o próprio irmão a tiros foi preso nesta quinta-feira (9/10), em Niterói, por agentes da Segurança Presente.

Os agentes receberam informações sobre o paradeiro do ex-PM, foragido e realizaram buscas até localizá-lo. Durante a abordagem ao suspeito, foi feita a verificação no sistema policial, que confirmou a existência do mandado de prisão expedido pela Justiça.

O crime

O preso é Rafael de Souza Magliano Dias, de 44 anos. Ele é acusado de ter disparado 15 tiros contra o próprio irmão e sua cunhada em 2017, no bairro de Itaipu (RJ), enquanto era integrante da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Rio de Janeiro.

O irmão foi atingido diversas vezes, mas sobreviveu. A outra vítima não foi atingida pelos disparos, mas ficou ferida por ter sido atingida pelo veículo que Rafael conduzia.

Um ano depois, em 2018, Rafael foi excluído da Polícia Militar por “insanidade mental”.

O acusado foi conduzido à 76ª Delegacia Policial (Niterói), onde permanece preso.