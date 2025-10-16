16/10/2025
Ex-presidente da OAB-DF, Kiko Caputo diz que disputará GDF em 2026

Metrópoles
O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB-DF) Francisco Caputo, conhecido como Kiko Caputo, disse que entrará na política em 2026 e vai se candidatar ao GDF.

“Tenho conversado com todos: líderes partidários, parlamentares, pessoas que querem se candidatar e participar de um projeto diferente, inovador e revolucionário para a gente fazer Brasília voltar a ser a capital da esperança”, afirmou.

O advogado ainda não se filiou a nenhum partido. O prazo para filiações encerra em abril de 2026, seis meses antes das eleições. “O veículo [partido] que vai permitir que eu me habilite para a eleição é importante, mas não é fundamental. O fundamental é o projeto que eu quero propor: pacto social, para mudar a forma de fazer política e prestigiar a população”, pontuou.

Kiko Caputo nasceu em Juiz de Fora (MG) e mudou-se para Brasília em 1973. Ele se formou em direito na UniDF, em 1994, e fez pós-graduação em direito e processo do trabalho. Foi eleito presidente da OAB-DF, em 2009, e conselheiro federal por três mandatos. Em 2014, recebeu o título de Cidadão Honorário de Brasília na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

O advogado é evangélico e frequenta uma igreja na Asa Norte. A amigos, ele tem dito que a entrada na política tem origem na fé. “Não sou louco nem fanático. Dá para fazer diferente”, afirmou.

