ex-presidente-do-inss-reconhece-irregularidades,-mas-nega-envolvimento

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ouve, nesta segunda-feira (13/10), Alessandro Stefanutto, ex-presidente do instituto. O esquema, revelado pelo Metrópoles em dezembro de 2023, lesou milhares de aposentados e pensionistas, causando um prejuízo de bilhões.

Durante sua gestão à frente do INSS, Stefanutto reconheceu a possibilidade de benefícios concedidos de forma irregular por entidades, mas negou qualquer envolvimento direto, afirmando que instituiu mecanismos como biometria e assinatura digital.

“Durante a minha gestão, provavelmente foram concedidos benefícios fraudulentos. Isso acontece. É do dia a dia, e apurado. […] Nós instituímos a biometria e assinatura eletrônica e assim está nos documentos que assinei. Se depois de hoje, seja no Gov, seja nos bancos, as pessoas estão falsificando a biometria. Isso não é culpa de quem instituiu. Eu não autorizei fraude”, declarou.

Acompanhe o depoimento:

Bate-boca

Até 17h30, a sessão havia sido suspensa duas vezes por causa de bate-boca entre o ex-presidente do instituto e o relator da CPMI, Alfredo Gaspar (União-AL). Apesar de ter o habeas corpus concedido pelo STF lhe dando o direito de ficar em silêncio diante das perguntas, Stefanutto começou respondendo, mas se negou quando chegou a vez de Gaspar.

O motivo, segundo seu advogado, seria por causa de “pré-julgamentos, adjetivos jocosos apresentados pelo relator”. A sessão foi suspensa por 5 minutos para que o presidente da CPMI conversasse com o advogado. No retorno, Gaspar pontuou ao depoente que gostaria de uma resposta objetiva a uma das perguntas. Stefanutto respondeu:

“Um inquiridor não pode exigir resposta de quem está sendo inquirido. Isto é uma audácia e ao mesmo tempo uma agressão aos meus direitos constitucionais”.

Em outro momento, Gaspar questionou Stefanutto a respeito de uma reportagem sobre um advogado pedindo propina para empresas em nome do ex-presidente do INSS. Stefanutto chamou a pergunta de “desrespeitosa”.

“Me respeite, rapaz, sendo cabeça do maior roubo de aposentados e pensionistas”, disse Gaspar. A sessão, então, foi suspensa novamente a pedido do advogado de Stefanutto. Na saída da mesa, o ex-presidente do INSS disse: “Me respeite” e levantou o dedo ao se dirigir ao relator, que devolveu o gesto.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 4 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 5 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 6 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 7 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 8 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 9 de 9

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

A Farra do INSS

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados. As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela PF e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela corporação na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23 de abril e que culminou nas demissões do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e do então ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

Leia também

Stefanutto esteve à frente do INSS entre 2023 e 2025, durante o esquema fraudulento que desviou dinheiro de aposentados e pensionistas indevidamente. Ele foi demitido do cargo após a deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal (PF), na qual era um dos alvos.