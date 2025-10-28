Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”

A cantora e atriz Dulce Maria, ex-integrante do grupo RBD, anunciou que está grávida do segundo filho com o produtor Francisco Álvarez. O casal já é pai de Maria Paula, de 4 anos.

Em entrevista à Marie Claire México, Dulce descreveu o momento como um símbolo de amor e gratidão.

“Este bebê completa a minha família. É um processo lento e acelerado ao mesmo tempo, principalmente porque os primeiros meses são intensos: há muitas coisas que precisam acontecer para que tudo corra bem”, afirmou.

Casada desde 2019, a artista afirmou que vive um “novo capítulo de amor” em sua vida.

Dulce Maria ficou conhecida mundialmente ao interpretar Roberta Pardo na novela Rebelde (2004–2006), sucesso que deu origem ao grupo musical RBD. Além da atuação, ela mantém uma carreira consolidada como cantora, com diversos projetos solo após o fim da banda.

Fonte: Marie Claire México / Revista Quem

✍️ Redigido por ContilNet