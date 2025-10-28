28/10/2025
Universo POP
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Assumiram! Vini Jr. prepara surpresa romântica e pede Virginia Fonseca em namoro
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca

Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”

A cantora e atriz, conhecida por interpretar Roberta em Rebelde, espera o segundo filho com o produtor Francisco Álvarez

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A cantora e atriz Dulce Maria, ex-integrante do grupo RBD, anunciou que está grávida do segundo filho com o produtor Francisco Álvarez. O casal já é pai de Maria Paula, de 4 anos.

Em entrevista à Marie Claire México, Dulce descreveu o momento como um símbolo de amor e gratidão.

Divulgação

“Este bebê completa a minha família. É um processo lento e acelerado ao mesmo tempo, principalmente porque os primeiros meses são intensos: há muitas coisas que precisam acontecer para que tudo corra bem”, afirmou.

Casada desde 2019, a artista afirmou que vive um “novo capítulo de amor” em sua vida.

Dulce Maria ficou conhecida mundialmente ao interpretar Roberta Pardo na novela Rebelde (2004–2006), sucesso que deu origem ao grupo musical RBD. Além da atuação, ela mantém uma carreira consolidada como cantora, com diversos projetos solo após o fim da banda.

Fonte: Marie Claire México / Revista Quem
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost