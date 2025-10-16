Ex-técnico da Seleção dispara contra Neymar: “Não serve como exemplo para ninguém”

16/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
O ex-goleiro e treinador Emerson Leão é o convidado do CNN Esportes S/A deste domingo (19/10). Em uma entrevista marcada pela franqueza, o ex-técnico da Seleção Brasileira fez duras críticas ao futebol nacional, falou sobre o comando da equipe por técnicos estrangeiros e foi categórico ao avaliar o atual momento de Neymar.

“Tenho poucas palavras pro Neymar. Eu acho que uma coisa depende da outra: o homem fora e o homem dentro. E aí, não serve como exemplo para ninguém. Eu não vejo Neymar resolvendo os nossos problemas. Ele já passou da idade. Ele iniciou como um craque maravilhoso”, explicou.

Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
Neymar treino no CT Rei PeléFoto: Raul Baretta/ Santos FC.
Divulgação/Santos FC
Neymar Jr.Divulgação/Santos FC
Divulgação/Santos FC
Neymar Jr.Divulgação/Santos FC
Divulgação/Santos FC e @rafaelribeirorio/CBF
O treinador italiano ainda não trabalhou com o principal jogador brasileiro durante sua carreira.Divulgação/Santos FC e @rafaelribeirorio/CBF

Leão também afirmou que o camisa 10 já não tem o mesmo desempenho físico de antes: “O Neymar já tá mais avançado. Não deixou de saber jogar futebol, mas exige dele hoje os arranques que tinha e não tem mais. Ele sabe o que vai fazer, mas não consegue mais. Não tem mais a mesma reação muscular. Não é o mesmo atleta. Não adianta”, declarou.

Arrependimento com a CBF

Durante o programa, Leão ainda comentou sobre a falta de identidade da Seleção Brasileira com o torcedor, criticou a perda de protagonismo do país no futebol mundial e fez uma autocrítica sobre o período em que comandou a equipe nacional.

“Eu que errei de ter aceitado. Era muito primário para mim. Eu deveria ter falado não. Fiquei oito, nove meses na Seleção e nunca conversei com o presidente. Graças a Deus.” O ex-treinador também se mostrou incomodado com o distanciamento da torcida: “Quando passa a fotografia dos jogadores na tela, antes do jogo, 90% eu não sei quem são. E eu sou do ramo”, disparou.

Decepção com técnicos brasileiros

Leão ainda opinou sobre o trabalho de Carlo Ancelotti e criticou a falta de espaço para técnicos brasileiros. “Estou altamente decepcionado e triste com essa geração de novos treinadores que permite uma coisa dessa. Cadê os treinadores brasileiros? Cadê as pessoas que comandam esse espetáculo?”

Apesar das críticas, o ex-goleiro reconheceu o mérito de Abel Ferreira e o potencial de Filipe Luís. “Ele (Filipe Luís) tem condição sim, mais para frente, de postular um direito de ir à seleção através do seu bom trabalho. O Abel é merecedor. O italiano foi rei lá. O Abel não foi rei lá, mas foi rei aqui. Então é mérito dele”, afirmou.

