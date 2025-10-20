Ex-the voice é vítima de rede internacional de tráfico humano na Ásia

20/10/2025
Universo POP
A jovem cantora e modelo Vera Kravtsova, de 26 anos, foi encontrada morta na Tailândia após ser enganada por uma falsa proposta de emprego, que fazia parte de um esquema de tráfico humano internacional. Conhecida por sua participação no programa The Voice em seu país, ela desapareceu após aceitar a oferta que a levou até Mianmar.

Vera foi sequestrada por uma quadrilha que usava anúncios de trabalho para atrair mulheres estrangeiras/Foto: Reprodução

De acordo com as investigações, Vera foi sequestrada por uma quadrilha que usava anúncios de trabalho para atrair mulheres estrangeiras. As vítimas eram levadas para áreas controladas pelo grupo, onde sofriam exploração e violência sob ameaças constantes.

As autoridades apuraram que, quando as mulheres deixavam de ser consideradas úteis, eram mortas e tinham seus órgãos removidos para venda ilegal. O caso chocou a comunidade internacional e acendeu o alerta sobre o aumento de crimes de tráfico humano disfarçados de oportunidades profissionais.

