Ex-vereador colhe jerimum de quase 30 quilos no Polo Benfica, no interior do Acre

O ex-vereador de Rio Branco e produtor rural Francisco Piaba compartilhou neste domingo (12) um momento especial em sua propriedade no Polo Benfica, zona rural da Capital. Ao lado dos netos, Arthur e Alan, ele colheu um jerimum que pesou quase 30 quilos — resultado de uma plantação feita com dedicação e muito cuidado.

“Hoje foi dia de colheita e tive a alegria de tirar uma abóbora que pesou quase 30 kg! E o melhor: fui junto com meus netos, Arthur e Alan. Aproveitei pra mostrar pra eles como é a vida na roça, o valor do trabalho e a alegria de quem planta e colhe com fé. Foi um dia especial!”, relatou Piaba.

Dedicado integralmente à vida no campo, o produtor ressaltou a importância da agricultura familiar e da relação com a terra. “Aqui é resultado de muito trabalho, dedicação e carinho pela terra. A gente planta com amor e a terra responde. Isso aqui é alimento, é sustento, é cultura da nossa região”, destacou.

O registro foi publicado nas redes sociais e rapidamente ganhou destaque entre amigos e admiradores do ex-parlamentar, que hoje se dedica a fortalecer a produção rural no Acre.

Crédito: Com informações do Notícias da Hora

Veja o vídeo: