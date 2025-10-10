10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo

Ex-vereador do PL, professor suspeito de estuprar alunas é preso

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ex-vereador-do-pl,-professor-suspeito-de-estuprar-alunas-e-preso

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR) prendeu, nessa quinta-feira (9/10), o ex-vereador Helio de Mello (foto em destaque), de 55 anos, após o suspeito se apresentar à polícia em Guarapuava, na região central do Paraná (PR).

O homem passou a ser investigado após uma denúncia anônima de que ele teria cometido crimes sexuais contra crianças e adolescentes para as quais ele dava aula na escola onde atuava como professor de educação física, em Irati, na região central do PR.

Leia também

Segundo o Ministério Público do Paraná (MP-PR), foi constatada a existência de pelo menos 12 vítimas. Ele foi denunciado por seis crimes diferentes. A denúncia lista 28 fatos relacionados aos crimes praticados.

Helio atuava como vereador da cidade há 20 anos. Entre agosto e setembro deste ano, quando foi denunciado, ele foi afastado da escola e renunciou ao cargo político.

De acordo com a Polícia Civil, Helio responde pelos crimes de estupro de vulnerável; importunação sexual; assédio sexual majorado; favorecimento da prostituição ou exploração sexual de criança, ou adolescente;

além de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

A denúncia do MP aponta que os crimes aconteciam desde 2017 e que as vítimas de Helio tinham entre 11 e 17 anos de idade quando foram submetidas aos abusos.

Ao longo das investigações, a polícia colheu depoimentos de adolescentes que presenciaram ou sofreram algum ato de violência sexual praticado pelo suspeito.

Os investigadores também ouviram ex-alunos que atualmente são maiores de idade, mas que foram vítimas do homem quando estudaram na unidade escolar. Funcionários da escola também prestaram depoimento.

“A Polícia Civil identificou desde toques em partes íntimas de vítimas adolescentes, envio de fotos e vídeos com conteúdo pornográfico, até pedido de fotos e vídeos de nudez das vítimas mediante a oferta de dinheiro ou outra vantagem”, disse a PCPR em nota.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost