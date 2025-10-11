Ex-vereador suspeito de matar colono tem liberdade provisória concedida pela Justiça

O ex-vereador de Tarauacá, José Radamés Leite Silva, obteve liberdade provisória neste sábado (11), após audiência de custódia realizada na Vara Estadual do Juiz das Garantias, em Rio Branco (AC). Ele havia sido preso em flagrante na sexta-feira (10) durante uma operação da Polícia Civil, coordenada pelo delegado José Ronério, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão em sua propriedade.

A ação faz parte de uma investigação que apura uma tentativa de homicídio contra Francisco Walter, ocorrida em 2024, supostamente motivada por disputa de terras. Conforme o inquérito, Radamés teria tentado comprar um terreno pertencente à vítima, que se recusou a vender. Inconformado, ele é apontado como suspeito de ordenar o atentado, sendo que Francisco morreu posteriormente por complicações de saúde.

Durante a operação, o diretor do Instituto de Terras do Acre (Iteracre) teria resistido à ação policial, trancando-se em um cômodo da casa e arremessando pela janela uma pistola calibre .380, posteriormente apreendida. Ele também foi acusado de desacatar e desobedecer aos agentes, alegando possuir influência política.

Radamés foi autuado por posse irregular de arma de fogo, desobediência e desacato. No entanto, o juiz Ricardo Wagner de Medeiros Freire, responsável pela audiência, acatou o parecer do Ministério Público e concedeu a liberdade provisória, entendendo que não havia elementos suficientes para manter a prisão preventiva.

De acordo com a decisão judicial, o ex-vereador deverá cumprir medidas cautelares, como:

comparecer periodicamente à Justiça a cada 30 dias;

não manter contato com testemunhas, o delegado e os policiais envolvidos na investigação;

não deixar a comarca sem autorização judicial;

e permanecer em recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

O magistrado advertiu que o descumprimento de qualquer medida poderá resultar na revogação da liberdade e decretação da prisão preventiva.