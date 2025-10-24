Ex-vice-reitora da Unir é investigada pela PF por uso de diplomas falsos

A ex-vice-reitora da Universidade Federal de Rondônia (Unir), Viviane Ricciotti, é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) realizada nesta sexta-feira (24/10). Ela é investigada por uso de diplomas falsos de graduação e doutorado ao longo de uma carreira acadêmica que teria se estendido por cerca de 15 anos.

De acordo com informações da PF, a própria Unir comunicou as autoridades após identificar irregularidades nos documentos apresentados por Viviane durante o processo de candidatura à reitoria da instituição. A ex-vice-reitora foi exonerada do cargo em novembro de 2024, após a denúncia.

Mandados e irregularidades

Os agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão em Porto Velho, com o objetivo de reunir provas que confirmem as suspeitas de falsificação. Segundo a investigação, Viviane teria usado pelo menos cinco diplomas falsos para progredir na carreira acadêmica e ocupar cargos de prestígio dentro da universidade.

A ex-vice-reitora já havia renunciado ao cargo em março de 2024, depois que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) informou não haver registro do diploma de doutorado que ela apresentava como válido. A instituição também identificou inconsistências no documento.

Possíveis crimes

Viviane Ricciotti poderá responder pelos crimes de uso de documento falso, falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato. A análise do material apreendido pela PF segue em andamento.

Até o momento, a Unir não se pronunciou oficialmente sobre o caso, e a defesa da ex-vice-reitora não foi localizada.

Fonte: G1 Rondônia

✍️ Redigido por ContilNet