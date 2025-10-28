Ex-vocalista do Disfarce anuncia pausa carreira para tratar pólipos nas cordas vocais

Ex-vocalista do grupo de pagode Disfarce, o cantor Vitinho anunciou, na última segunda-feira (27/10), por meio das redes sociais, que fará uma pausa na carreira para se recuperar de um procedimento cirúrgico nas cordas vocais. O artista de 33 anos revelou que foi diagnosticado com dois pólipos e passou por cirurgia para a retirada das lesões.

“Passei por um procedimento cirúrgico para retirada de dois pólipos grandes nas minhas cordas vocais. Isso vinha atrapalhando meu desempenho vocal há alguns meses e causando muita rouquidão, por conta da força que eu precisava fazer pra cantar”, escreveu o músico, no Instagram.

A expectativa é que ele retorne aos palcos após um mês de recuperação. “Eu sempre estudei muito pra tentar ser um excelente cantor, e isso estava me incomodando bastante, porque levo a música a sério e gosto de entregar o melhor pra quem me ouve. Esperei um pouco pra resolver, porque ainda tinha compromissos na agenda, mas agora é hora de cuidar disso pra voltar 100%”, completou.

O que são pólipos nas cordas vocais

Os pólipos nas cordas vocais são lesões benignas que se formam nas pregas vocais, podendo causar rouquidão, afonia ou outros problemas de voz. Costumam surgir pelo uso excessivo ou incorreto da voz, como gritar ou falar por longos períodos, e podem ser tratados com cirurgia, fonoaudiologia ou mudanças no estilo de vida, como parar de fumar e evitar gritar.

O diagnóstico é feito por um médico otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo, por meio da observação da laringe. Em alguns casos, é realizada uma biópsia para confirmar que não se trata de um tumor maligno.