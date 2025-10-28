28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão

Ex-vocalista do Disfarce anuncia pausa carreira para tratar pólipos nas cordas vocais

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ex-vocalista-do-disfarce-anuncia-pausa-carreira-para-tratar-polipos-nas-cordas-vocais

Ex-vocalista do grupo de pagode Disfarce, o cantor Vitinho anunciou, na última segunda-feira (27/10), por meio das redes sociais, que fará uma pausa na carreira para se recuperar de um procedimento cirúrgico nas cordas vocais. O artista de 33 anos revelou que foi diagnosticado com dois pólipos e passou por cirurgia para a retirada das lesões.

“Passei por um procedimento cirúrgico para retirada de dois pólipos grandes nas minhas cordas vocais. Isso vinha atrapalhando meu desempenho vocal há alguns meses e causando muita rouquidão, por conta da força que eu precisava fazer pra cantar”, escreveu o músico, no Instagram.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@cantorvitinho
Cantor Vitinho fará uma pausa na carreira para se recuperarReprodução/Instagram/@cantorvitinho
Reprodução/Instagram/@cantorvitinho
Cantor Vitinho fará uma pausa na carreira para se recuperarReprodução/Instagram/@cantorvitinho
Reprodução/Instagram/@cantorvitinho
Cantor Vitinho fará uma pausa na carreira para se recuperarReprodução/Instagram/@cantorvitinho
Reprodução/Instagram/@cantorvitinho
Cantor Vitinho fará uma pausa na carreira para se recuperarReprodução/Instagram/@cantorvitinho
Reprodução/Instagram/@cantorvitinho
Reprodução/Instagram/@cantorvitinho

Leia Também

A expectativa é que ele retorne aos palcos após um mês de recuperação. “Eu sempre estudei muito pra tentar ser um excelente cantor, e isso estava me incomodando bastante, porque levo a música a sério e gosto de entregar o melhor pra quem me ouve. Esperei um pouco pra resolver, porque ainda tinha compromissos na agenda, mas agora é hora de cuidar disso pra voltar 100%”, completou.

O que são pólipos nas cordas vocais

Os pólipos nas cordas vocais são lesões benignas que se formam nas pregas vocais, podendo causar rouquidão, afonia ou outros problemas de voz. Costumam surgir pelo uso excessivo ou incorreto da voz, como gritar ou falar por longos períodos, e podem ser tratados com cirurgia, fonoaudiologia ou mudanças no estilo de vida, como parar de fumar e evitar gritar.

O diagnóstico é feito por um médico otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo, por meio da observação da laringe. Em alguns casos, é realizada uma biópsia para confirmar que não se trata de um tumor maligno.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost