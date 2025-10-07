07/10/2025
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria

Artista recebeu tratamento com antídoto e hemodiálise precoce durante internação

O cantor Hungria apresentou quadro de intoxicação por metanol após ingerir uma bebida alcoólica possivelmente adulterada. A assessoria do artista confirmou nesta terça-feira (7) que exames laboratoriais apontaram presença de 0,54 mg/dL da substância no sangue, índice acima do limite de referência, que é de 0,25 mg/dL. O rapper, que estava internado no Hospital DF Star desde quinta-feira (2), recebeu alta no domingo (5) e segue em recuperação sob acompanhamento médico.

assessoria-de-hungria-contesta-ministro-e-diz-que-ainda-nao-recebeu-resultado-dos-exames

Artista recebeu tratamento com antídoto e hemodiálise precoce durante internação/Foto: Reprodução

De acordo com a equipe médica, Hungria foi tratado com antídoto e hemodiálise precoce — medidas que foram fundamentais para sua boa evolução clínica. O cantor deu entrada no hospital apresentando cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Na sexta-feira (3), a Polícia Civil do Distrito Federal informou que as bebidas analisadas no caso não apresentaram vestígios de metanol, mas os exames de contraprova do sangue do artista ainda estão sendo aguardados para confirmação definitiva.

O Ministério da Saúde informou que o número de casos de intoxicação por metanol no país subiu para 59, sendo 11 confirmados em laboratório e 48 em investigação. A maioria das ocorrências foi registrada em São Paulo, com 53 casos, seguida por Pernambuco, com cinco, além de um caso em Brasília (DF), ainda não incluído oficialmente no balanço nacional.

