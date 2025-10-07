Exames confirmam intoxicação por metanol em Hungria, informa equipe

A equipe de Hungria confirmou que o cantor sofreu intoxicação por metanol, após a análise de exames. Nesta terça-feira (7/10), a assessoria do artista declarou que foi detectada a presença da substância no sangue, após a ingestão de bebida alcoólica adulterada, ao contrário do que havia sido informado pelo Ministro da Saúde na segunda-feira (6/10). Apesar do ocorrido, o cantor já está bem e se recupera em casa.

Em nota, a equipe informou que Hungria apresentou quadro compatível com intoxicação pela substância tóxica: “De acordo com exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D’Or, cujo resultado foi liberado em 06 de outubro, foi detectada a presença de metanol no sangue (0,54 mg/dL), acima do limite de referência (até 0,25 mg/dL)”.

Segundo a equipe médica, o resultado confirma a exposição ao metanol, que ainda passará por exames de contraprova. Em nota, também foi informado que o cantor, que chegou a ser hospitalizado e passou por tratamentos conforme o protocolo médico, incluindo antídoto de etanol e hemodiálise precoce, apresenta “excelente evolução clínica”.

Após receber alta, o rapper se recupera em casa e deve retomar sua agenda de shows com apresentações em breve: “Atualmente, Hungria está em boa recuperação e retomando sua agenda de shows, permanecendo em acompanhamento médico sob os cuidados do Dr. Leandro Machado”, a assessoria encerrou o comunicado com boas notícias.

Vale lembrar que, na última segunda-feira (6/10), o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou em entrevista ao portal Metrópoles que os exames realizados não haviam detectado a presença de metanol nem de seus derivados no organismo do rapper. Na ocasião, a equipe de Hungria também se manifestou, informando que ainda não havia recebido todos os resultados das análises, que agora testaram positivo.