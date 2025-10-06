Exames de Hungria descartam intoxicação por Metanol, afirma ministro da saúde

O ministro da saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira (6/10), que os resultados dos exames do cantor Hungria não detectaram a presença de Metanol no organismo do rapper, descartando também a presença de qualquer derivado da substância. O artista recebeu alta hospitalar neste domingo (5/10), após três dias internado em um hospital de Brasília.

O cantor deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, onde ficou internado na UTI (unidade de tratamento intensivo) após apresentar sintomas como visão turva, dores de cabeça, vômito, entre outros sintomas, na última quinta-feira (2/10).

“Já havia sido solicitado o exame para detecção de metanol pela rede privada, mas o ministério auxiliou no acesso a um centro de referência em toxicologia do SUS, que realizou o teste mais rapidamente, descartando a presença da substância. Foi descartada também a presença de derivados do metanol, como o ácido fórmico, que é o que causa danos ao sistema nervoso central”, explicou Padilha em entrevista ao Metrópoles.

Hungria havia ingerido bebidas alcoólicas durante a madrugada de quinta (2/10) em casa com alguns amigos. Os destilados haviam sido comprados em uma distribuidora em Vicente Pires, no DF, e em um mercado 24 horas em Águas Claras.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), no entanto, já havia descartado a possibilidade de intoxicação pela substância na sexta-feira (3/10), após a perícia não encontrar indícios de Metanol nas duas amostras de bebidas analisadas.