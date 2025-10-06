06/10/2025
Exames de Hungria não detectaram metanol, diz ministro da Saúde

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que não houve detecção de metanol no sangue do cantor Hungria, que foi internado em Brasília na última semana com suspeita de intoxicação após consumir bebidas alcoólicas.

Segundo o ministro, em entrevista ao Metrópoles nesta segunda-feira (6/10), o centro de referência toxicológica do SUS, que auxiliou nos exames do artista, não encontrou presença de metanol nem de seus derivados.

“Ele já teve alta, está em casa. Durante o acompanhamento, já havia sido solicitado um exame para detecção do metanol pela rede privada, mas o Ministério da Saúde ajudou no acesso ao centro de referência de toxicologia do SUS, que fez a detecção mais rápida e destacou a ausência do metanol — não só do metanol, mas também de seus derivados, como o ácido fórmico, que causa agressão ao sistema nervoso central. Mais informações serão fornecidas pela própria equipe médica”, afirmou Padilha.

O rapper recebeu alta no domingo (5/10). Segundo a assessoria do Hospital DF Star, o cantor deverá seguir cuidados clínicos e passar por reavaliação médica ambulatorial.

Hungria apresentou melhora em seu estado de saúde, de acordo com boletim divulgado pelo Hospital DF Star no sábado (4/10). O procedimento de hemodiálise, que vinha sendo realizado, foi suspenso, sinalizando avanço na recuperação do artista.

