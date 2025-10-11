11/10/2025
Expectativa X realidade: saiba como era para ser o vestido de madrinha de Bruna Griphao

O casamento pode ter sido de Lexa e Ricardo Vianna, mas quem roubou a cena foi o vestido de madrinha de Bruna Griphao, na cerimônia que aconteceu nesta sexta-feira (10/10), no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A peça foi feita sob medida para a influenciadora, mas segundo ela, acabou não sendo finalizada a tempo. Veja na galeria o croqui do modelo usado pela artista.

O portal LeoDias teve acesso ao desenho que serviu de inspiração para a criação do vestido, feito pelo designer Marcio Ferreira. Segundo ele, em conversa com o gshow, o vestido foi inspirado em princesas e no estilo sexy da artista.

Foto: Divulgação e Reprodução/Instagram
Foto: Divulgação e Reprodução/Instagram
Reprodução Instagram @brunagriphao
Reprodução Instagram @brunagriphao
Fotos: Daniel Pinheiro/BrazilNews
Fotos: Daniel Pinheiro/BrazilNews
Fotos: Webert Belicio / Agnews.
Fotos: Webert Belicio / Agnews.

Com toda a repercussão, a própria atriz comentou sobre o look usado na celebração: “Polêmica sobre o vestido. Eu sei que o vestido tava horrível, tá? Mas o que acontece, não era essa proposta. E não aconteceu só comigo, tá? Aconteceu com uma outra amiga minha. Eu não sei o que aconteceu, que atrasou tudo e a gente só pegou o vestido 10 minutos antes do casamento. Eu não tinha provado ainda”, iniciou.

Bruna ainda afirmou que a peça não terminou de ser costurada a tempo e durante a festa precisou dar um “pontinho” para que pudesse continuar usando o modelo.

