Expert dá dicas para decoração de Halloween no estilo brasileiro

O mês de outubro chegou e mesmo não sendo uma tradição brasileira o Halloween conquistou o país. Diversos bairros e condomínios aderiram ao costume de distribuir doces para as crianças fantasiadas e muitos amigos fazem festas temáticas para curtir a data. E, com algumas ideias criativas, sua casa pode entrar no clima da celebração de origem pagã.

A designer de interiores Eliene Lucindo destaca que o Halloween já conquistou seu espaço no calendário brasileiro, mas muitas pessoas ainda se questionam sobre como criar uma decoração impactante, divertida e sofisticada, sem recorrer a clichês ou elementos religiosos.

“Para um Halloween elegante e moderno, aposte em uma paleta que combine roxo, preto listrado, verde e laranja, trazendo mistério e sofisticação”, sugere.

Confira dicas:

  • Abóboras laranja e roxas: podem ser naturais ou artesanais, pintadas à mão para criar contraste.
  • Velas e iluminação indireta: criam sombras e mistério. Aposte em tons de âmbar ou lilás para intensificar o clima.
  • Cestarias e vimes: cestos ou bandejas de palha podem servir como suporte para doces ou como parte da decoração, dando um toque artesanal e brasileiro.
  • Tecidos estratégicos: listras em preto e roxo, tule verde-escuro ou mantas texturizadas ajudam a criar profundidade visual.
  • Objetos icônicos e divertidos: aranhas falsas, caveiras, morcegos, teias e lanternas podem ser distribuídos em pontos estratégicos, evitando exageros que tirem a elegância do ambiente.

Para uma decoração de Halloween assustadora e divertida, você pode apostar em elementos clássicos como abóboras, morcegos e fantasmas

Para uma decoração de Halloween assustadora e divertida, você pode apostar em elementos clássicos como abóboras, morcegos e fantasmas

Pedro Iff/Metrópoles2 de 4

Use luzes coloridas (laranja, roxo e vermelho) ou velas em suportes temáticos de caveiras e abóboras

3 de 4

Lençóis e tules brancos são ótimos para criar fantasmas suspensos.

Pedro Iff/Metrópoles4 de 4

Decore potes e copos de papel como múmias, envolvendo-os com gaze e adicionando olhinhos

Como incorporar elementos brasileiros na decoração

  • Frutas e folhagens brasileiras: abacaxis, mangas, folhas de bananeira e samambaias podem ganhar rostos ou detalhes lúdicos.
  • Artesanato local: peças de cerâmica, madeira ou palha podem ser pintadas com cores da paleta ou receber adesivos temáticos. Adicione detalhes como olhos de plástico para transformá-las em criaturas assustadoras.
  • Cestaria funcional: use cestos para distribuir doces, balões, mini abóboras e lembrancinhas.
