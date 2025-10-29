Expert dá dicas para decoração de Halloween no estilo brasileiro

O mês de outubro chegou e mesmo não sendo uma tradição brasileira o Halloween conquistou o país. Diversos bairros e condomínios aderiram ao costume de distribuir doces para as crianças fantasiadas e muitos amigos fazem festas temáticas para curtir a data. E, com algumas ideias criativas, sua casa pode entrar no clima da celebração de origem pagã.
A designer de interiores Eliene Lucindo destaca que o Halloween já conquistou seu espaço no calendário brasileiro, mas muitas pessoas ainda se questionam sobre como criar uma decoração impactante, divertida e sofisticada, sem recorrer a clichês ou elementos religiosos.
“Para um Halloween elegante e moderno, aposte em uma paleta que combine roxo, preto listrado, verde e laranja, trazendo mistério e sofisticação”, sugere.
Confira dicas:
- Abóboras laranja e roxas: podem ser naturais ou artesanais, pintadas à mão para criar contraste.
- Velas e iluminação indireta: criam sombras e mistério. Aposte em tons de âmbar ou lilás para intensificar o clima.
- Cestarias e vimes: cestos ou bandejas de palha podem servir como suporte para doces ou como parte da decoração, dando um toque artesanal e brasileiro.
- Tecidos estratégicos: listras em preto e roxo, tule verde-escuro ou mantas texturizadas ajudam a criar profundidade visual.
- Objetos icônicos e divertidos: aranhas falsas, caveiras, morcegos, teias e lanternas podem ser distribuídos em pontos estratégicos, evitando exageros que tirem a elegância do ambiente.
Para uma decoração de Halloween assustadora e divertida, você pode apostar em elementos clássicos como abóboras, morcegos e fantasmas
Pedro Iff/Metrópoles2 de 4
Use luzes coloridas (laranja, roxo e vermelho) ou velas em suportes temáticos de caveiras e abóboras
3 de 4
Lençóis e tules brancos são ótimos para criar fantasmas suspensos.
Pedro Iff/Metrópoles4 de 4
Decore potes e copos de papel como múmias, envolvendo-os com gaze e adicionando olhinhos
Como incorporar elementos brasileiros na decoração
- Frutas e folhagens brasileiras: abacaxis, mangas, folhas de bananeira e samambaias podem ganhar rostos ou detalhes lúdicos.
- Artesanato local: peças de cerâmica, madeira ou palha podem ser pintadas com cores da paleta ou receber adesivos temáticos. Adicione detalhes como olhos de plástico para transformá-las em criaturas assustadoras.
- Cestaria funcional: use cestos para distribuir doces, balões, mini abóboras e lembrancinhas.