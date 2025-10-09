Experts revelam segredos naturais para firmar a pele do pescoço

Na rotina de cuidados com a pele, uma área frequentemente negligenciada é o pescoço. Apesar de sua importância estética, muitos esquecem de estender o skincare até essa parte do corpo — o que pode acelerar a flacidez e o envelhecimento da pele. A boa notícia é que, com medidas simples e consistentes, é possível preservar a firmeza e prevenir sinais indesejados, sem necessidade de intervenções cirúrgicas.

Para entender como cuidar do pescoço de forma eficaz e natural, a coluna Claudia Meireles conversou com duas especialistas: a dermatologista Regina Buffman e a cirurgiã-dentista Gabriela Fonseca.

Experts explicam os cuidados para a região do pescoço

De acordo com a dermatologista Regina Buffman, o que torna a região do pescoço mais sucetível ao surgimento de rugas e perda da elasticidade é a característica mais fina da pele.

A região do pescoço é mais suscetível ao surgimento de rugas

“Ela tem menos glândulas sebáceas e menor suporte de colágeno em comparação ao rosto. Isso a torna mais vulnerável à ação do sol, a movimentos repetitivos e ao envelhecimento natural”, adverte Regina Buffman.

O hábito olhar constantemente para baixo ao usar celulares agrava o surgimento de rugas

Complementando a visão da médica, Gabriela Fonseca ainda destaca que, com o avanço das tecnologias, o hábito de olhar constantemente para baixo ao usar celulares e computadores, conhecido como tech neck, acelerou o processo de envelhecimento do pescoço.

“Por isso, a postura correta e o cuidado diário com a região são essenciais, assim como fazemos com o rosto”, reforça.

Atenção ao passo a passo!

Pensando em auxiliar os leitores quanto aos cuidados, a dermatologista revela um passo a passo natural para garantir que o pescoço continue firme e sem marcas.

Limpeza suave: use produtos delicados para não ressecar ainda mais a pele fina do pescoço.

Hidratação diária: opte por cremes com ativos firmadores, antioxidantes e ácido hialurônico.

A aplicação diária de protetor solar no pescoço e colo é indispensável.

Tratamentos complementares: peelings leves, microagulhamento e tecnologias estimulantes de colágeno, como ultrassom microfocado e radiofrequência, podem potencializar os resultados.

Outros aliados

A nutrição tem papel fundamental na qualidade da pele. Gabriela Fonseca reforça que a alimentação rica em colágeno e nutrientes que favorecem sua produção pode oferecer benefícios notáveis.

“Alimentos como carnes magras, ovos e leguminosas (ricos em proteínas), frutas cítricas (vitamina C), vegetais coloridos (antioxidantes) e castanhas e sementes (zinco) ajudam a manter a pele firme e saudável”, garante.

Ela lembra que esses alimentos não são responsáveis por dar a sensação de firmeza da pele sozinhos, mas fornecem os ingredientes essenciais para manter sua estrutura e elasticidade.

É essencial consultar um especialista antes de qualquer mudança na rotina de cuidados com a pele

Em relação ao suplementos para a saúde da área, ela destaca que eles podem ser úteis — especialmente os de colágeno hidrolisado. “É fundamental ter orientação médica para adequar a dose e garantir eficácia. Os suplementos funcionam melhor quando combinados com uma boa alimentação e cuidados dermatológicos”, encerra Gabriela.

