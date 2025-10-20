Explode na imprensa internacional a agressão e desistência de Gaby Spanic em “A Fazenda 17”

Os principais veículos de entretenimento do México, país em que vive Gaby Spanic, estão com atenções voltadas para expulsão da atriz de “A Fazenda 17” neste domingo (19/10).
As manchetes ganharam força nas últimas horas, quando o diretor Rodrigo Carelli confirmou que ela está fora do confinamento rural após desferir um tapa no rosto de Tamires Assis.
Com isso, o nome da atriz subiu para o primeiro lugar nos mais pesquisados no Google também no México.
Gaby Spanic saiu do confinamento direto para um hotel em Itapecerica da Serra e ficou em atendimento com a equipe do reality show.
Horas depois, a produção liberou o primeiro contato da atriz com sua equipe.
A artista ficará à disposição da Record até dezembro, cumprindo agenda de compromissos mas tentará uma viagem nesse meio tempo para reencontrar com seu filho, Gabriel, de 17 anos.