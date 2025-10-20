20/10/2025
Universo POP
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17

Explode na imprensa internacional a agressão e desistência de Gaby Spanic em “A Fazenda 17”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
explode-na-imprensa-internacional-a-agressao-e-desistencia-de-gaby-spanic-em-“a-fazenda-17”

Os principais veículos de entretenimento do México, país em que vive Gaby Spanic, estão com atenções voltadas para expulsão da atriz de “A Fazenda 17” neste domingo (19/10).

As manchetes ganharam força nas últimas horas, quando o diretor Rodrigo Carelli confirmou que ela está fora do confinamento rural após desferir um tapa no rosto de Tamires Assis.

Veja as fotos

Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução

Com isso, o nome da atriz subiu para o primeiro lugar nos mais pesquisados no Google também no México.

Gaby Spanic saiu do confinamento direto para um hotel em Itapecerica da Serra e ficou em atendimento com a equipe do reality show.

Horas depois, a produção liberou o primeiro contato da atriz com sua equipe.

A artista ficará à disposição da Record até dezembro, cumprindo agenda de compromissos mas tentará uma viagem nesse meio tempo para reencontrar com seu filho, Gabriel, de 17 anos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost