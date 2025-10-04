Explosão de fofura! Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle apronta pegadinha com nova namorada do pai

Na noite desta sexta-feira (3/10), Duda Nagle compartilhou em seus stories um vídeo que chamou a atenção dos fãs: sua filha com Sabrina Sato, a pequena Zoe, de 6 anos, aparece pregando peças na nova namorada do ator, a nutricionista Mariane Heller. O momento, cheio de humor, mostrou a espontaneidade da menina e rapidamente arrancou risadas nas redes sociais.

O relacionamento de Duda com Mariane foi assumido recentemente, mas Zoe já parece à vontade nesse novo cenário familiar. No registro, a menina surge risonha e confiante, mostrando que não perde a chance de brincar e transformar qualquer situação em leveza.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Sabrina Sato estreia novo programa no GNT Divulgação/Globo Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram @globoplay @sabrinasato Reprodução Instagram @dudanagle Voltar

Próximo

A reação de Mariane também não passou despercebida: a nutricionista recebeu a “trollagem” com simpatia e entrou na brincadeira, reforçando o clima de descontração que marcou o encontro. Para os seguidores, a cena mostrou um lado divertido da convivência entre a criança e a nova parceira do ator.

Mais do que uma simples pegadinha, o momento evidenciou como Zoe, mesmo tão jovem, já demonstra personalidade forte e senso de humor. Com Sabrina e Duda sempre muito expostos ao público, não surpreende que a menina roube os holofotes em situações que misturam naturalidade e afeto.