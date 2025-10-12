Explosão em fábrica nos EUA: “Não encontramos nenhum sobrevivente”

Uma explosão na fábrica Accurate Energetic Systems, localizada no estado do Tennessee, Estados Unidos, deixou ao menos 18 mortos. A informação foi confirmada no sábado (11/10) por autoridades locais.

Apesar de não terem divulgado o número de vítimas fatais no acidente, equipes de resgate trabalhavam em buscar de 18 pessoas desaparecidas após a explosão no local.

“Mais de 300 socorristas passaram por cada centímetro quadrado da instalação e, até o momento, não encontramos nenhum sobrevivente”, disse o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis.

A Accurate Energetic Systems desenvolve explosivos para as áreas militar e comercial. Segundo a companhia, parte dos produtos são vendidos para o Departamento de Defesa dos EUA.