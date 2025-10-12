12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Explosão em fábrica nos EUA: “Não encontramos nenhum sobrevivente”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
explosao-em-fabrica-nos-eua:-“nao-encontramos-nenhum-sobrevivente”

Uma explosão na fábrica Accurate Energetic Systems, localizada no estado do Tennessee, Estados Unidos, deixou ao menos 18 mortos. A informação foi confirmada no sábado (11/10) por autoridades locais.

Apesar de não terem divulgado o número de vítimas fatais no acidente, equipes de resgate trabalhavam em buscar de 18 pessoas desaparecidas após a explosão no local.

Leia também

“Mais de 300 socorristas passaram por cada centímetro quadrado da instalação e, até o momento, não encontramos nenhum sobrevivente”, disse o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis.

A Accurate Energetic Systems desenvolve explosivos para as áreas militar e comercial. Segundo a companhia, parte dos produtos são vendidos para o Departamento de Defesa dos EUA.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost