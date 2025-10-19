Explosão em Olinda (PE) destrói 8 casas e deixa 2 mortos e 9 feridos

Uma explosão seguida de desabamento destruiu oito casas no bairro de Ouro Preto, em Olinda (PE), na manhã deste domingo (19/10). O acidente aconteceu por volta das 7h e deixou, segundo informações preliminares, duas pessoas mortas e nove feridas.

Ainda não se sabe o que levou à explosão. Apenas um óbito foi confirmado pelos bombeiros locais, mas populares que participaram dos resgates afirmam que duas pessoas foram retiradas dos escombros já sem vida. Os mortos foram identificados como homens por volta dos 40 anos, mas entre os feridos há também cadeirantes e crianças.

O Corpo de Bombeiros foi acionado logo após o estrondo que destruiu os imóveis. Segundo uma nota da Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco, nove viaturas e 33 militares participaram do resgate, com apoio de cães farejadores. A Defesa Civil ainda trabalha na avaliação dos danos a outros imóveis da região.

Os bombeiros disseram acreditar que havia 12 vítimas nos edifícios no momento do acidente. Todas já foram retiradas dos escombros, seja pelos bombeiros, seja por populares.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), em viagem à China, lamentou pelas redes sociais o ocorrido. “Recebi a notícia do desabamento que ocorreu na manhã deste domingo, em Olinda, que deixou uma vítima fatal e vários feridos. Todas as nossas forças operacionais continuam atuando no caso, desde as buscas das vítimas até as investigações. Que Deus console o coração das famílias e amigos das vítimas”, disse ela.

Explosão ainda sob investigação

O secretário de Defesa Civil de Olinda, Carlos Albuquerque, afirmou que é cedo para apontar o motivo do acidente. “Qualquer causa que levou a residência a colapsar é prematura. O que precisamos agora é focar no resgate das famílias e preservar vidas”, disse.

A Neoenergia, concessionária de energia do estado, foi acionada para investigar se houve algum vazamento ou curto-circuito antes da explosão. A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia do Varadouro, ficará responsável pela apuração.