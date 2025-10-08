Explosão seguida de desabamento deixa três feridos em restaurante do chef Henrique Fogaça

Uma explosão de gás seguida do desabamento do teto de um restaurante no bairro do Bixiga, na região central de São Paulo, deixou pelo menos três pessoas feridas nesta quarta-feira (8).

O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco depois do meio-dia. Segundo a corporação, duas pessoas permanecem sob os escombros, enquanto uma vítima já foi resgatada. Ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos.

O incidente ocorreu no restaurante Jamile, propriedade do chef e jurado do MasterChef Brasil, Henrique Fogaça. Inaugurado em 2015, o estabelecimento é um dos mais conhecidos do chef na capital paulista e está localizado em um dos bairros mais tradicionais da gastronomia da cidade.

Além do Jamile, Fogaça possui outros empreendimentos no setor de alimentação, incluindo o Sal Gastronomia, uma rede premiada com duas unidades em São Paulo, e é reconhecido tanto na cena gastronômica nacional quanto na televisão.

Conhecido por combinar alta gastronomia com ingredientes populares, o chef defende uma culinária acessível, criando pratos com sabor marcante e apresentação refinada. Ele também é responsável pela Feira Gastronômica de Comida de Rua, pelo gastropub Cão Véio e pelo Admiral’s Place Whisky Bar.

Além de chef, Fogaça atua como músico, escritor e comunicador. Ele é vocalista da banda de hardcore Oitão, publicou os livros Um Chef Hardcore (2017) e O Mundo do Sal (2021), e integra o júri do MasterChef Brasil desde a estreia do programa na Band, em 2014.