ExpoFronteira 2025: assista à transmissão da 2ª noite, no ContilNet; AO VIVO!

O portal ContilNet e a produtora Orna Audiovisual realizam a transmissão oficial da 2ª noite da ExpoFronteira, maior feira de agronegócio da tríplice fronteira, que acontece neste sábado (4).

O evento acontece em Assis Brasil e reúne produtores rurais, empresários e representantes do setor em uma programação voltada para negócios, inovação e fortalecimento da economia regional.

A transmissão será conduzida pelo jornalista Everton Damasceno e pela influenciadora Ludmilla Cavalcante, que estarão mostrando todas as atrações e destaques da feira diretamente para o público que acompanha o evento pela internet.

A ExpoFronteira é um dos principais eventos do calendário econômico da região de fronteira e busca valorizar a produção local, incentivar o comércio e atrair investimentos para o setor agropecuário.

Para acompanhar a transmissão, basta acessar o canal oficial do ContilNet no YouTube.