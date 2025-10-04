04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

ExpoFronteira 2025: assista à transmissão da 2ª noite, no ContilNet; AO VIVO!

O evento acontece em Assis Brasil e reúne produtores rurais, empresários e representantes do setor

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O portal ContilNet e a produtora Orna Audiovisual realizam a transmissão oficial da 2ª noite da ExpoFronteira, maior feira de agronegócio da tríplice fronteira, que acontece neste sábado (4).

A ExpoFronteira começa nesta sexta-feira (3)/Foto: ContilNet

O evento acontece em Assis Brasil e reúne produtores rurais, empresários e representantes do setor em uma programação voltada para negócios, inovação e fortalecimento da economia regional.

A transmissão será conduzida pelo jornalista Everton Damasceno e pela influenciadora Ludmilla Cavalcante, que estarão mostrando todas as atrações e destaques da feira diretamente para o público que acompanha o evento pela internet.

A ExpoFronteira é um dos principais eventos do calendário econômico da região de fronteira e busca valorizar a produção local, incentivar o comércio e atrair investimentos para o setor agropecuário.

Para acompanhar a transmissão, basta acessar o canal oficial do ContilNet no YouTube.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost