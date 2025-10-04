ExpoFronteira 2025 tem abertura oficial com grande público em Assis Brasil; veja fotos

Teve início, nesta sexta-feira (3), a ExpoFronteira 2025, em Assis Brasil. O evento, que segue até domingo (5), celebra a força do agronegócio e da cultura local, reunindo shows, rodeio e exposição agropecuária. A feira promete movimentar a economia e atrair visitantes de todo o Acre, além dos países vizinhos Bolívia e Peru.

Com uma programação diversificada, a ExpoFronteira oferece ainda praça de alimentação, feira de artesanato, parque de diversões e atrações para toda a família, consolidando-se como uma das maiores festas do interior acreano. A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo local nos três dias de evento, aquecendo o comércio e o turismo da região.

Confira na galeria as fotos da primeira noite da ExpoFronteira 2025, marcada por muita animação e público recorde na abertura oficial.






































































































































