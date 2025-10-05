ExpoFronteira faz história e transforma Assis Brasil em capital da tríplice fronteira

A primeira edição da ExpoFronteira, realizada em Assis Brasil, entre os dias 3 e 5 de outubro, consagrou-se como um evento histórico para a região do Alto Acre. Com grande público, rodeios, atrações musicais e ampla participação de expositores do Brasil, Peru e Bolívia, a feira já nasce como uma das maiores vitrines culturais e econômicas da tríplice fronteira. O sucesso da organização foi elogiado por diversas lideranças, como o ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, que destacou a grandiosidade e o impacto positivo da festa para a população.

O evento também representou um forte impulso na movimentação econômica local, incentivando o comércio, turismo e integração entre os países vizinhos. A iniciativa atraiu investimentos importantes e evidenciou o papel estratégico do Alto Acre como porta de entrada para negócios e desenvolvimento regional. O prefeito Jerry Correia, anfitrião da feira, demonstrou habilidade política ao articular parcerias com o Governo do Estado, a Casa Civil e lideranças federais, consolidando sua imagem como gestor comprometido com o progresso de Assis Brasil.

Entre os apoiadores da ExpoFronteira, a deputada federal Meire Serafim teve papel fundamental na captação de recursos e apoio institucional. Segundo Mazinho Serafim, a deputada articulou emendas e viabilizou investimentos junto à Casa Civil, permitindo que em poucos dias os recursos necessários fossem assegurados para a realização do evento. Além disso, Meire tem destinado milhões em emendas para áreas como saúde, infraestrutura e esporte em diversos municípios do Acre, demonstrando atuação abrangente em todo o Estado.

A ExpoFronteira também serviu para fortalecer projeções políticas futuras. Durante o evento, Mazinho Serafim confirmou sua intenção de disputar uma vaga na Câmara Federal e anunciou compromissos com várias cidades do Acre, destacando investimentos previstos para Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Brasiléia. A participação ativa e o discurso firme reforçam seu posicionamento como pré-candidato com visão estadual. A feira, portanto, não só celebrou a cultura da fronteira, como evidenciou a força política emergente da região.