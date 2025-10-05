05/10/2025
ExpoFronteira promete manter atrações diárias em próximas edições e reforça cultura e transparência

De acordo com o prefeito é possível conciliar o evento com as demais demandas

Durante entrevista concedida ao ContilNet, na ExpoFronteira, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, afirmou que a expectativa do público por atrações musicais diárias deverá ser mantida nas próximas edições da feira. “Se você começa de um tamanho não tem como regredir” , declarou o prefeito, reforçando que o modelo adotado não sobrecarrega os cofres do município.

ExpoFronteira promete manter atrações diárias em próximas edições e reforça cultura e transparência/Foto: Juan Diaz, ContilNet

 

O evento também reacendeu um importante debate sobre o papel do poder público no investimento em cultura e lazer. Segundo Correia, é um direito constitucional que não deve ser ignorado. “Os gastos públicos seguem o princípio da transparência. Me orgulho em dizer que colocamos Assis Brasil no mapa dos grandes eventos do estado do Acre”, aponta o prefeito.

Jetrry destaca ainda que a ação não impede de asfaltar ruas, construir casas, e investir na saúde, educação e esporte. De acordo com o prefeito é possível conciliar o evento com as demais demandas.

