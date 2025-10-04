ExpoFronteira promove palestras sobre agricultura e pecuária em Assis Brasil

Neste sábado (4), a ExpoFronteira 2025 trouxe para os participantes uma importante rodada de palestras voltadas ao fortalecimento da agricultura e pecuária da região. Produtores e visitantes tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e trocar experiências com especialistas.

Entre os temas abordados, destacaram-se:

•Monilíase do cacau e cupuaçu – ministrada por Gabriela da Silva, do IDAF, a palestra abordou técnicas de prevenção e manejo para garantir a saúde das plantações.

•Prevenção e combate à vassoura de bruxa na mandioca – Ligiane Amorim, do IDAF, explicou métodos eficientes para proteger a lavoura e aumentar a produtividade.

•Manejo de bacia leiteira – o médico veterinário Osmir Jackson apresentou práticas de manejo que promovem a saúde do rebanho e a qualidade do leite produzido.

•Manejo de pastagem – Daniel Lambertucci, da EMBRAPA, trouxe orientações sobre conservação do solo e técnicas de pastagem que potencializam a produção de forragem e o bem-estar animal.

A Prefeitura de Assis Brasil reforça seu compromisso em apoiar a educação, a capacitação e o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário local, proporcionando espaços de conhecimento como a ExpoFronteira 2025.