03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

ExpoFronteira terá fiscalização ampliada para coibir venda de bebidas com metanol, diz Gladson

O governador afirmou que determinou o aumento da fiscalização em bares, distribuidoras e pontos de venda no Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Durante a abertura da Expo Fronteira 2025, em Assis Brasil, o governador Gladson Cameli comentou sobre as recentes notícias envolvendo intoxicações por metanol registradas em diversos estados do país. A substância, encontrada em algumas bebidas alcoólicas adulteradas, tem provocado casos graves de envenenamento e até mortes.

O governador afirmou que determinou o aumento da fiscalização em bares, distribuidoras e pontos de venda no Acre, em parceria com a Vigilância Sanitária e outros órgãos de controle. Segundo ele, a prioridade é prevenir novos casos e garantir a proteção da população.

Gladson Cameli e autoridades durante a abertura da Expo Fronteira 2025/Foto: ContilNet

“Determinei aumentar a fiscalização, porque isso é um absurdo que nós estamos vivenciando. Onde é que já se viu as pessoas passarem por isso? Isso é crime, e eu não posso aceitar ou ficar calado diante de uma situação dessa”, destacou Cameli.

Ele também informou que entrou em contato com o secretário de Saúde, pedindo medidas mais rígidas para enfrentar o problema. “Conversei com o secretário hoje por telefone, pedindo atitudes severas. O que for necessário para prevenir e proteger a nossa sociedade será feito”, completou.

A fala do governador ocorre em meio à preocupação nacional com o consumo de bebidas adulteradas. A população deve estar atenta à procedência dos produtos e denunciar casos suspeitos para evitar riscos à saúde.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost