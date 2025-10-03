ExpoFronteira terá fiscalização ampliada para coibir venda de bebidas com metanol, diz Gladson

Durante a abertura da Expo Fronteira 2025, em Assis Brasil, o governador Gladson Cameli comentou sobre as recentes notícias envolvendo intoxicações por metanol registradas em diversos estados do país. A substância, encontrada em algumas bebidas alcoólicas adulteradas, tem provocado casos graves de envenenamento e até mortes.

O governador afirmou que determinou o aumento da fiscalização em bares, distribuidoras e pontos de venda no Acre, em parceria com a Vigilância Sanitária e outros órgãos de controle. Segundo ele, a prioridade é prevenir novos casos e garantir a proteção da população.

“Determinei aumentar a fiscalização, porque isso é um absurdo que nós estamos vivenciando. Onde é que já se viu as pessoas passarem por isso? Isso é crime, e eu não posso aceitar ou ficar calado diante de uma situação dessa”, destacou Cameli.

Ele também informou que entrou em contato com o secretário de Saúde, pedindo medidas mais rígidas para enfrentar o problema. “Conversei com o secretário hoje por telefone, pedindo atitudes severas. O que for necessário para prevenir e proteger a nossa sociedade será feito”, completou.

A fala do governador ocorre em meio à preocupação nacional com o consumo de bebidas adulteradas. A população deve estar atenta à procedência dos produtos e denunciar casos suspeitos para evitar riscos à saúde.

Veja o vídeo: