Exposição no Rio valoriza imaginário periférico de Deneir Martins







Com um acervo composto de pinturas, fotos, brinquedos e diversos objetos produzidos através de sucata, a exposição O universo lúdico e inventivo de Deneir Martins será aberta, neste sábado (11), às 14h, no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP/Iphan), localizado no bairro do Catete, zona sul do Rio de Janeiro.

Estreia sábado (11) a exposição “O universo lúdico e inventivo de Deneir Martins”, no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP/Iphan), que fica no bairro do Catete, zona sul do Rio de Janeiro. A mostra faz parte do programa Sala do Artista Popular (SAP).

Notícias relacionadas:

O antropólogo Túlio Lourenço Amaral considera Martins um dos fundadores do Imaginário Periférico – movimento criado nos anos 1990 na Baixada Fluminense que busca visibilidade da produção artística periférica fora dos sistemas tradicionais, e reflete sobre a importância de suas obras.

“No mundo contemporâneo, marcado pelo imediatismo e utilitarismo, Deneir é confiante em criar obras a partir de tudo o que a gente possa supor, subverte esse significado ou função, para criar algo novo sem a utilidade anterior”, disse Túlio à Agência Brasil. O antropólogo é o autor da pesquisa e do texto do catálogo da exposição.

O evento é gratuito e o público também terá a oportunidade de acompanhar, mesmo fora de época, a apresentação da tradicional Quadrilha João Danado, do Morro do Santo Amaro, na Glória.

Denier Martins

Com 50 anos de carreira, Denier Martins, que usa sucata para a produção da maioria de suas obras, é, também, animador cultural do CIEP de Piabetá, bairro de Magé onde cresceu, e fundador do projeto João de Barro que ensina cerâmica aos alunos.

Denier já mostrou sua arte em diversas galerias e feiras de arte pelo país, ministrou oficinas, apresentou exposições na França, em Paris e Nice, e realizou uma residência artística em Otawara, no Japão.

Serviço:

“O universo lúdico e inventivo de Deneir Martins” – abertura às 14h – Grátis

Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular – Rua do Catete, 179. Catete – RJ. Tel. 21 3032.6052 . Mais informações: www.cnfcp.gov.br

Dias e horários de visitação: Terça a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h.

Encerramento: 3 de dezembro

Realização: Associação Cultural de Amigos do Museu do Folclore Edison Carneiro (Acamufec) | Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular do Instituto de Patrimônio e Histórico e Artístico Nacional (CNFCP/Iphan)

*Estagiária sob supervisão do jornalista Gilberto Costa