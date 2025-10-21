Expulsão de Gaby Spanic afeta movimentação dos peões para a próxima Roça. Entenda!

A edição de segunda-feira (20/10) em “A Fazenda 17” destacou os principais momentos da Dinâmica do Apontamento e a vitória de Shia Phoenix e Luiz Otávio Mesquita na “Prova de Fogo”, realizada no fim de semana. O ponto alto do episódio foi a exibição do exato momento em que Gaby Spanic deixa o programa após ser expulsa por dar um tapa em Tàmires Assîs. Já na madrugada desta terça-feira (21/10), os peões aproveitaram para traçar novas estratégias e especular os rumos da formação da Roça que acontece hoje.

Carol acha que Tàmires se beneficiou com o tapa

Em conversa com Toninho, Carol analisou a possibilidade de Tàmires ser indicada para a Roça. A peoa acredita que, por Tàmires ter levado o tapa de Gaby Spanic — fato que culminou na expulsão da atriz —, a situação pode sensibilizar os outros participantes e fazê-los evitar votar nela.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Edição mostra expulsão de Gaby Spanic e movimentação dos peões para a próxima roça Reprodução: Record TV Edição mostra expulsão de Gaby Spanic e movimentação dos peões para a próxima roça Reprodução: Record TV Spanic pediu que a manauara devolvesse a agressão, mas não obteve sucesso. Reprodução/Record Tàmires e Gaby Spanic Reprodução / Record Voltar

Próximo

Shia planeja colocar Nizam na Roça

Shia está articulando com os peões do Grupo Total para colocar Nizam na próxima roça. Desde o início da semana, o influenciador vem conversando com aliados e traçando estratégias para garantir que o rival ocupe um dos banquinhos da berlinda. A movimentação tem chamado atenção dos demais participantes, e Nizam, por sua vez, já demonstra estar ciente dos planos e acredita que realmente será um dos indicados na próxima formação da roça.

Nizam diz que puxaria Michelle na Roça

Questionado se iria para a Roça com Michelle, mesmo que isso abalasse Shia, Nizam não pensou duas vezes. “Se o Shia te colocasse na roça, você teria coragem de puxar a Michelle para atingir ele?”, declarou Will. “Não só para atingir ele, mas para ser uma roça com chance de eu voltar, com certeza”, concluiu Nizam.

Preocupação com a Roça

Tàmires e Yoná estão preocupadas com a possibilidade da Roça ser formada por 3 aliadas do Grupinho. “Tá muito perigoso essa Roça de ir três da gente”, avaliou a Cunhã-Poranga. Mas Yoná se lembrou do Poder do Lampião, e acredita que Mesquita não terá seu grupo como alvo. “Será?”, questionou Tàmires.

Momento inédito! A hora exata que Gaby Spanic sai do reality

Após a eterna “La Usurpadora” dar um tapa em sua aliada como forma de protesto, contra qualquer violência que Tàmires Assîs passou tanto com Fernando, como outras participantes em “A Fazenda”, a RecordTV mostrou detalhes do ocorrido e da despedida da artista, que fez um discurso digno de novela mexicana.